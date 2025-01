AZ Sint-Lucas opent nieuwe hoofdingang

Na meer dan drie jaar van intensieve bouwwerkzaamheden heeft AZ Sint-Lucas op de locatie van de vroegere bezoekersparking het KOALA-gebouw in gebruik genomen. KOALA staat voor ‘Keuken, Onthaal, Apotheek, Logistiek magazijn en Aankoop’. Een nieuwe inkom en cafetaria voor patiënten en bezoekers, maar ook een magazijn, keuken en state-of-the-art ziekenhuisapotheek kregen er een plaats.

“Een noodzakelijke investering, want ons ziekenhuis is in volle expansie en kampt al jaren met tekort aan ruimte. Bovendien waren de keuken en de cafetaria toe aan een grondige renovatie”, licht algemeen directeur Niko Dierickx toe.

Ondergronds zijn twee extra parkeerverdiepingen voorzien voor patiënten en bezoekers. Daar is plaats voor 270 wagens, waaronder 26 plaatsen voor personen met een beperking. Ook de parkeertoren blijft toegankelijk voor patiënten en bezoekers.