AZ Sint-Jan investeert 15 miljoen in nieuwe afdeling intensieve zorgen op Brugse campus

Het AZ Sint-Jan in Brugge heeft 15 miljoen euro geïnvesteerd in een gloednieuwe, hoogtechnologische dienst Intensieve Zorgen op de veertiende verdieping van zijn campus. Met geborgen spreekkamers, inslaapmogelijkheden en een serene wachtruimte is ook gedacht aan de familieleden van de patiënten.

De dienst Intensieve Zorgen van het AZ Sint-Jan is erkend als bovenregionaal traumacentrum. Op jaarbasis komen 2250 kritische patiënten, na een operatie, via de spoed of wegens hartfalen er terecht voor een intensieve medische bewaking of behandeling. Zowel volwassenen als kinderen vanaf één jaar met complexe ziektebeelden worden er behandeld door een multidisciplinair team.

45 bedden

“De dienst, die zelfs patiënten van over de landsgrenzen over de vloer krijgt, telt 45 bedden, verdeeld over drie verpleegeenheden”, stelt schepen Pablo Annys, voorzitter van het AZ Sint-Jan. Volgende week dinsdag en donderdag verhuist de huidige dienst van op de zesde verdieping naar de gloednieuwe afdeling op de veertiende verdieping.

Volgens diensthoofd dokter Bram Dewulf creëert het AZ Sint-Jan met deze nieuwbouw een innovatieve omgeving, die ook rust en comfort biedt voor zowel de patiënt als voor zijn familie én voor de zorgverstrekkers: “Ondanks de hoogtechnologische apparatuur verliezen we het holistisch aspect niet uit het oog. De veertien boxen zijn silent rooms, waaruit omgevingsgeluiden weggefilterd worden.”

Glaspartijen

Technisch directeur Franky Gotelaere wijst erop dat de boxen via doorgeefkasten hygiënisch bevoorraad worden zonder dat medewerkers ze moeten betreden en zich voortdurend moeten omkleden. Glaspartijen tussen de boxen, die kunnen geblindeerd worden, stellen zorgverstrekkers in staat om ook de naastliggende kamers te observeren en desgewenst hulp te bieden.

Volgens zorgmanager Dieter Sinnesael staat het ontwerp van de dienst volledig ten dienste van de fysieke én mentale behoeften van de patiënt en zijn familie: “Stille schuifdeuren, ventilatie en slimme patiëntbewakingssystemen sluiten aan bij de helende omgeving. Natuurlijk licht, uitzicht op het Brugse ommeland, plafondklimaatregeling en een modern bed, met verticaal optillen van de patiënt, moeten het herstel bevorderen.”

“Dicht bij de patiënt bevinden zich een aantal familieruimtes: een ruime wachtzaal met lockers, een gespreksruimte met overnachtingsfaciliteiten. Er is zelfs een apart wachtzaal om kinderen voor te bereiden die op bezoek komen.”