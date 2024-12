Az groeninge wijzigt beleid om te voorkomen dat patiënten afhankelijk worden van zware pijnstillers

Om te voorkomen dat patiënten te afhankelijk worden van zware pijnstillers, hanteert az groeninge sinds oktober een nieuw beleid op de spoeddienst, afdeling orthopedie en het chirurgisch dagziekenhuis. Bij ontslag krijgen patiënten geen voorschrift meer mee, maar wel een beperkte hoeveelheid pijnstillers met duidelijk instructies. Daarmee wil het ziekenhuis de duur en dosis van opioïdgebruik verminderen.

Wanneer patiënten het ziekenhuis verlaten vanop spoedopname of na een operatie krijgen ze klassiek een voorschrift mee voor krachtige pijnstillers. Deze pijnstillers zijn goed om de eerste dagen door te komen, maar in een klassieke verpakking zitten vaak meer pillen dan eigenlijk nodig zijn. Hierdoor gebeurt het vaak dat de medicatie langer wordt genomen dan nodig, waardoor het gevaar bestaat dat men aan het effect van de pijnstiller verslaafd geraakt.

“De huisartsenkring wierp op dat een voorschrift voor een volledige doos van 30 pijnstillers méér is dan nodig, waardoor er vaak een overschot blijft. Dat vergroot het risico op verslaving: patiënten zouden veel sneller kunnen grijpen naar deze pijnstiller dan een standaard paracetamol, omdat ze ervaren dat deze sterker is. Terwijl een paracetamol in veel gevallen al voldoende is. Het is niet de bedoeling dat deze pijnstiller op een later moment tegen felle hoofdpijn gebruikt wordt of doorgegeven wordt aan een ander gezinslid”, zegt Julie Van Den Broucke, adjunct hoofdapotheker domein klinische farmacie van az groeninge.

Eén pillenstrip met tien tabletten

Bij ontslag op de spoedafdeling en afdeling orthopedie van az groeninge ontvangen patiënten daarom sinds 1 oktober één pillenstrip met tien tabletten tramadol hydrochloride 50mg. Tramadol is een sterke pijnstiller uit de groep opioïden om matige tot ernstige pijn te bestrijden. Naast de pijnstillers krijgen patiënten nu een duidelijke instructiefiche mee naar huis, over correct gebruik gedurende maximum drie dagen, mogelijke bijwerkingen en aandachtspunten. Kort na de invoering nam ook het chirurgisch dagziekenhuis dit beleid over.