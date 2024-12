Wzc De Meers getroffen door zeer besmettelijk norovirus: “Jammer dat dit net met de feestdagen gebeurt”

Wzc De Meers in Waregem is getroffen door het norovirus, een zeer besmettelijk virus dat buikgriep veroorzaakt. Op de piek waren 40 bewoners besmet. De kerstdagen moesten ze op hun kamer vieren. “Maar het personeel maakte er het beste van en bracht verkleed als kerstvrouwen de aperitief rond”, zegt schepen Cindy Vanhoutte.

Op 16 december werden bij meer dan drie bewoners tegelijk symptomen van het norovirus opgemerkt, het signaal om volgens de procedure alarm te slaan bij het Agentschap Zorg. Wzc De Meers wachtte echter niet om meteen zelf maatregelen te nemen.

“Bij de bewoners die vermoedelijk besmet waren, zijn we meteen extra voorzichtig geweest”, zegt schepen van Zorg Cindy Vanhoutte (CD&V). “Er werd extra grondig gepoetst en gevraagd om afstand te houden. Volgens de dokter van het rusthuis, Areski Boumendil, waren zonder die snelle maatregelen wellicht alle 308 bewoners besmet geraakt.”

“Twee dagen nadat we de eerste symptomen opmerkten, hadden we immers al 30 besmettingen. Donderdag 19 december bereikten we de piek. Toen waren 40 bewoners en 16 personeelsleden ziek. Op dat moment waren al strikte maatregelen in voege, zoals het dragen van mondmaskers en het sluiten van de gemeenschappelijke ruimtes.”

Feestdagen

“Het is jammer dat dit net met feestdagen moet gebeuren. Al zijn onze bewoners zeker niet opgesloten of vereenzaamd. Bezoek mocht nog steeds, het werd wel afgeraden en de families hadden daar begrip voor. Op kerstdag en kerstavond eten de bewoners normaal samen een feestmaal maar dat kon nu helaas niet doorgaan. Het personeel maakte er dan maar het beste van en bracht verkleed als kerstvrouwen de aperitief en het eten rond.”

“Intussen zijn er nog 21 mensen ziek of in lichte quarantaine. Enkel wie 48 uur geen symptomen meer vertoont, wordt als genezen gezien. Sommigen zijn wel goed ziek geweest maar niemand moest naar het ziekenhuis. We blijven het van dag tot dag opvolgen en zullen maandag beslissen of er ook rond Nieuwjaar nog maatregelen blijven gelden.”