“We zamelen geld in voor goede doelen”: Club 15 organiseert benefietconcert op 1 december

Club 15 uit Harelbeke organiseert op zondag 1 december in Kubox in Kuurne voor de 35ste keer een benefietconcert voor het goede doel: Linum Charity, een organisatie die kinderen metweesziektesen hun familie helpt, en Sepsibel, de enige patiëntenvereniging in ons land rond sepsis.

Club 15, een groep van vijftien gedreven West-Vlaamse ondernemers, organiseert jaarlijks een aperitiefconcert ten voordele van een specifiek goed doel. Maandelijks komen de leden samen om te luisteren naar een gastspreker en de komende activiteiten te bespreken. Op zondag 1 december start het concert in Kubox Kuurne om 11 uur. Entree kost 40 euro, inclusief een mooi buffet en drankjes, en uiteraard optredens: live band MeZaMi en resident DJ Sofiësta komen het beste van zichzelf geven. Kaarten zijn te verkrijgen bij de leden, sympathisanten en ook bij Visconti Kortrijk, B-trendy Harelbeke en Slagerij Dewaele in Harelbeke.

Sepsibel

“De organisatie van ons aperitiefconcert voor het goede doel is een van onze belangrijkste punten”, zegt voorzitter Claude Baert. “We zijn erin geslaagd om met de hulp van onze trouwe en vele nieuwe sponsors een absoluut record te schenken van 25.300 euro. Dit jaar steunen we opnieuw Linum Charity, maar ook Sepsibel vzw, opgericht door onder andere Ilse Malfait, Cindy Verthé, Michael Clarke en Carine Nelissen, allen sepsis-overlevers.”

Sepsibel is de enige patiëntenvereniging voor sepsis in ons land. Jaarlijks krijgen meer dan 40.000 Belgen sepsis, en toch weten weinigen wat het is. “Hun missie is om patiënten en familieleden van overleden slachtoffers te verenigen, en hun belangen te behartigen.”

Steun

Ze doen dit via het verhogen van het bewustzijn omtrent sepsis bij beleidsmakers, zorgsector en het brede publiek; het ondersteunen van de uitwerking van een nationaal en regionaal sepsisactieplan; het bijeenbrengen van overlevers en familieleden van aan sepsis overleden patiënten via jaarlijkse bijeenkomsten; en het bevorderen van de psychische, sociale en lichamelijke gezondheid van patiënten en hun omgeving.

“Bij sepsis telt elke minuut: het is levensbedreigend”

Een bloedvergiftiging of sepsis is hetgevolg van een ernstige infectie. Verschillende soorten infecties kunnen sepsis veroorzaken, bijvoorbeeld blaasontsteking, longontsteking en hersenvliesontsteking. Wanneer deze infecties zich via je bloedbaanverspreiden, ontwikkel je een bloedvergiftiging. Je lichaam moet dan heftig reageren om de infectie te kunnen afweren. Een bloedvergiftiging isernstig en mogelijk levensbedreigend. Omdat je toestand erg snel kan verslechteren, is eenintensieve behandeling in het ziekenhuisnodig. “Ik wil iedereen op de hoogte brengen van de gevaren van sepsis. Maar wat we metSepsibelvooral willen is dat zeker de spoedartsen sepsis snel herkennen en ook meteen kunnen ingrijpen, want iedere minuut telt”, zegt Cindy Verthé.

Septische shock

Cindy Verthé werd getroffen door een septische shock, waardoor ze verschillende ledematen moest laten amputeren. “In maart 2022 werd ik naar de spoeddienst gebracht met buikpijn die maar niet stopte. Een darmprobleem, gevolgd door een septische shock, heeft geleid tot het afsterven van weefsel op verschillende plaatsen op mijn lichaam”, vertelt Cindy.

“Na negen dagen kunstmatige slaap, een pak operaties, een lange tijd op intensieve zorgen en een intensieve behandeling in het brandwondencentrum van UZ Gent, was het verdict zwaar. Van mijn handen en voeten konden enkel de linkerhandpalm en een stukje duim worden overgehouden. Ik ben vanaf nul opnieuw moeten beginnen. Amper 48 kilogram, weinig tot geen spiermassa meer, niet meer kunnen praten door toedoen van een canule en verminkt op lichaam en geest. Met behulp van mijn partner en de steun van familie en vrienden vond ik de kracht om aan de lange weg naar herstel te beginnen, in het revalidatiecentrum K7 in UZ Gent. Nu werk ik stap voor stap aan een nieuwe toekomst.”

Weesziekten

Al jaren steunt Club15 ook Linum Charity, een goed doel dat in de grote regio ontstond. “Het werk dat zij verrichten voor patiënten met weesziekten is fenomenaal. In de schaduw van medische vooruitgang en welvaart lijden vele kinderen wereldwijd aan zeldzame en vaak verwaarloosbare aandoeningen, ook wel bekend als weesziekten. Weesziekten zijn zeldzaam, maar patiënten met weesziekten talrijk.”

“Terwijl deze aandoeningen een relatief klein aantal mensen treffen, is de impact op het leven van de kinderen én hun families verwoestend. Via fondsenwerving bieden wij met Linum Charity financiële en materiële steun aan gezinnen met kinderen, getroffen door een weesziekte. We bieden ook steun aan verschillende erkende wetenschappelijke onderzoeken.”

Vorig jaar werd aan hen een cheque gegeven van 10.000 euro.