Wandel4Heatth organiseert zoektocht voor goede doelen

Na het overweldigend succes van vorig jaar organiseert Wandel4Health een tweede wandelzoektocht voor het ganse gezin. Naast de financiële steun voor Pink Ribbon zal met deze editie ook ’t Kelderke een werkingstoelage mogen ontvangen. De zoektocht kan op ieders tempo worden afgewerkt van 29 april tot en met 30 juni.

“Wandel4Health heeft tot doel mensen aan het wandelen te krijgen of aan te moedigen om te blijven wandelen na de covid-19- periode,” verduidelijkt persverantwoordelijke Sindy Lippens. “Wij willen ook wijzen op het belang van onder andere de preventie van borstkanker, het verbeteren van de conditie van het hart en de bloedvaten, het versterken van de spieren en het zorgen voor mentaal welzijn. We voorzien het ganse jaar door activiteiten, toegankelijk voor iedereen: wandelingen in eigen streek, groene-halte-wandelingen, wandel4healthchallenge, start-2-walk, verder-van-huis-wandelingen, de 8tjes, zoektochten, scavenger hunt, de roze mars, lotussen en af en toe zelfs een fietstochtje tussendoor. Om alles veilig te houden zijn de groepen beperkt tot 20 deelnemers.”

Leuke prijzen te winnen

“Deelnemers aan onze fotozoektocht kunnen leuke prijzen winnen”, verduidelijkt Sindy, die samen met Ann Deweer Lieve Bekaert, Sophie Van Der Haegen, Leen Van Kerkhove en Emilie Verhaeghe instaat voor de organisatie.

“De wandeling bedraagt 7,5 km en kan op ieders tempo. Het parcours is volledig rolstoel- en buggytoegankelijk en voor de allerkleinsten is er ook een kleurwedstrijd in samenwerking met de lokale handelaars. Na inschrijving van 12 euro op rekeningnummer BE93 1030 7939 4467 kunnen deelnemerseengoodiebagafhalen bijBonvanill(Elsdreef1)of in café De Halve Maan (Plasstraat 26). Hierin zitten onder andere de wandelinstructies,dezoekopdrachten, een bonnetje voor een consumptie of een ijsjeonderwegen met als leuk extraatje eenpaar kleine gadgets. De feestelijke prijsuitreiking vindt plaats op 2 juli. Dankzij gulle sponsors hebben we drie hoofdprijzen ter waarde van 150 euro elk en 25 nevenprijzen van 50 euro elk. Naast de andere vele troostprijzen, ontvangt de winnaar van de kleurwedstrijd bij de kinderen een fiets.” (PPW)