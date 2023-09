Project ‘Brood(doos)nodig’ wil komaf maken met honger op school: kinderen van basisschool Lissewege krijgen voedzame lunch

De ouders van de leerlingen van de Stedelijke Basisschool Ter Poorten in Lissewege moesten op donderdag 7 september geen brooddoos vullen voor hun kinderen. Deze school werkt – net als elf andere Brugse scholen – samen met Brood(doos)nodig, een initiatief van vzw Enchanté, dat komaf wil maken met honger op school.

In de eerste week van het schooljaar wordt hun actie Back-to-school extra in de verf gezet in vijf scholen over heel Vlaanderen. De voedzame lunch voor de Lisseweegse kinderen werd klaargemaakt door medewerkers van Brood(doos)nodig, leerkrachten en vrijwilligers.

De ambassadeur van de actie voor Brugge was Jelle Beeckman of The Messy Chef. Schepen van Flankerend Onderwijsbeleid Pablo Annys en schepen van Klimaat Minou Esquenet hielpen graag mee om de brooddozen van de kinderen te vullen. (PDC)