Albert Heijn roept andijvie terug, kan hoofdpijn en misselijkheid veroorzaken

Supermarktketen Albert Heijn roept in overleg met het voedselagentschap FAVV andijvie van het huismerk terug omdat er mogelijk een te hoog gehalte van het gewasbeschermingsmiddel tau-fluvalinaat in aanwezig is. Consumptie van dat middel kan leiden tot hoofdpijn en misselijkheid.

Het gaat om plastic zakken AH Andijvie 400 gram met vervalheidsdatum 19/01/2025. De andijvie werd tussen 12 en 18 januari verkocht. De supermarktketen vraagt om het product niet te consumeren en het terug te brengen naar de winkel, waar het wordt terugbetaald.

Tau-fluvalinaat is bij een eenmalige overschrijding van de norm meestal niet schadelijk, maar de keten wil geen enkel risico nemen, klinkt het.

Albert Heijn kwam afgelopen week al in het nieuws omdat blauwe bessen die in de winkels verkocht werden in verband werden gebracht met Hepatitis A. De supermarktketen biedt daar zijn excuses voor aan, klinkt het in een persbericht. “We begrijpen dat deze terugroepactie mogelijk vragen of zorgen oproept, vooral na de terugroeping van ‘Zakje met blauwe bessen 1 kg’ eerder deze week. Bij Albert Heijn staat de veiligheid van onze producten altijd op de eerste plaats. We willen benadrukken dat dergelijke terugroepacties uitzonderlijk zijn. Ze zijn bedoeld om de hoogste voedselveiligheidsstandaarden te waarborgen.”