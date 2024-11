Wzc De Zonnewende biedt bewoners gesloten tv-circuit aan: “Biedt hen de kans om vanuit hun kamer alles te volgen wat er zich hier afspeelt”

Wzc De Zonnewende in Meulebeke biedt de inwoners voortaan een gesloten tv-circuit aan. Het woonzorgcentrum wil hun bewoners hiermee de kans geven om vanuit hun kamer alles te volgen wat er zich afspeelt in het huis.

“Om al onze bewoners zoveel mogelijk te betrekken wat er allemaal gebeurt hier in ons woonzorgcentrum hebben we de beslissing genomen om van start te gaan met een gesloten tv-circuit. Dit biedt al onze bewoners de kans om vanuit hun kamer alles te volgen wat er zich in ons huis afspeelt”, aan het woord is Ann-Sophie Velghe, referentiepersoon Wonen en Leven. “We hebben bewoners die de drukte van het samenzijn liever vermijden en voor hen is dit de ideale oplossing. Verder gebruiken we dit systeem ook voor kine oefeningen, die de bewoners dan makkelijk op hun kamer kunnen uitvoeren. We bieden onze bewoners ook de kans om zelf eens in beeld te komen. Zo draait Kamiel wekelijks een uur platen vanuit zijn kamer. We hebben onlangs de modeshow die hier in de zaal plaatsvond ook uitgezonden, wat meteen een groot succes was. Verder staan de wekelijkse eucharistieviering en de bingonamiddag op het programma. Dankzij onze sponsors, Crelan Bank en Lions Club, alsmede onze pannenkoekenverkoop, zijn we erin geslaagd dit project tot een goed einde te brengen. Nu streven we naar een maximale invulling. Het programma, dat onze bewoners kunnen zien op ons tv-huiskanaal, staat afgedrukt op het infoblad dat men maandelijks ontvangt.”

Tevreden bewoners

Valère Belaen en Marie-Louise Carpels zijn reeds verwoede adepten van het nieuwe tv-circuit. “Nu kunnen we rustig alles volgen vanuit onze zetel zonder ons doorheen de drukte te moeten wringen”, zo klinkt het. “Een prachtige verwezenlijking en we kijken verlangend uit welke programma’s we straks nog te zien en te horen zullen krijgen.”