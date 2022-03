WZC De Bottelarij staat op lijst verhoogd toezicht: “We zullen proberen de perfectie te benaderen”

Het Agentschap Zorg en Gezondheid heeft het recent geopende woonzorgcentrum De Bottelarij in het centrum van Kortemark op de lijst verhoogd toezicht gezet. “Dat komt omdat de zorgdossiers, waarin alle nuttige informatie staat over de bewoner, niet steeds in orde zijn. Er is ook een personeelstekort.” Bij De Bottelarij benadrukken ze dat ze de problemen één voor één aan het oplossen zijn. Maar wat denkt de bewoner zelf?

De Bottelarij in Kortemark bestaat uit een woonzorgcentrum met 31 bedden waarvan er momenteel 24 bezet zijn en uit 30 assistentiewoningen. Het opende in de zomer van 2020 en zit in de portefeuille van de groep Orpea die al een paar keer in opspraak kwam.

Verwaarlozing

De groep heeft zijn hoofdzetel in Frankrijk waar een aantal mistoestanden aan het licht kwamen. Vervolgens spreidde zich dat uit in Antwerpen en Oostende waar er klachten waren over verwaarlozing van patiënten. Het Agentschap Zorg en Gezondheid houdt daarom verscherpte inspecties op woonzorgcentra van die groep. Dat is de reden waarom er in Kortemark controle was.

“We kregen voor alle duidelijkheid geen klachten van bewoners van De Bottelarij”, legt woordvoerder Joris Moones van Zorg en Gezondheid uit. “In het inspectieverslag staat dat er geen verpleegkundige permanentie verzekerd kan worden. Er is niet alleen een tekort aan zorg- en verpleegkundigen, maar ook in het directieteam. De zorgdossiers zijn eveneens niet steeds in orde en dat is essentieel. Daarin staat namelijk een pak nuttige informatie over bijvoorbeeld het medicatiegebruik van de bewoner.”

Bij Orpea voelen ze zich geviseerd. “Dit is al de zoveelste inspectie in een van onze woonzorgcentra”, reageert woordvoerder Marijke Verboven. “We vinden het jammer dat er bij de inspectie geen rekening wordt gehouden met de immense druk die de coronapandemie heeft teweeggebracht. De voorbije maanden was er, net zoals in andere centra, een personeelsuitval.”

Interimkrachten

“We konden rekenen op interimkrachten en misschien is het daar wat fout gelopen bij het bijhouden van de administratie, maar dat had geen gevolgen voor de bewoners. Het is een uitdaging om iedereen telkens opnieuw in te werken. We betwisten de werkpunten niet en we zullen proberen de perfectie na te streven.”

Dat bevestigt ook de directeur ad-interim Matthias Firlefyn van De Bottelarij. “We hebben sinds de opening in 2020 nog geen enkele klacht ontvangen. Dat niet alle zorgdossiers correct waren, kan zijn maar het is voor mij een enorme geruststelling dat er op vlak van de zorg niets mank loopt.”

En daarmee is Roger Desmet (96) het eens. Sinds november 2020 verblijft hij er. “Het ging thuis niet meer”, vertelt hij. “Ik was nog te goed voor een gewoon woonzorgcentrum vandaar dat ik voor Kortemark koos. De dagprijs is 74 euro en uiteraard heel kostelijk. Ik ben maar een gewone elektricien geweest in mijn vroeger beroepsleven. Maar ik heb het hier goed.”

Verbeterplan

“Het eten in het restaurant smaakt me, het personeel is vriendelijk en de verzorging is in orde hoewel ik nog niet veel zorg nodig heb. Elke dag start ik met het lezen van Het Laatste Nieuws. Het enige wat ik jammer vind, is dat ik niet meer kan manillen. We deden dat vroeger heel regelmatig met een groepje, maar hier geraak ik niet aan een tafeltje van vier.”

Orpea krijgt nu de opdracht om op korte termijn een verbeterplan in te dienen. Daarin schrijft het uit wat het wanneer zal uitvoeren. Het Agentschap Zorg en Gezondheid zal het aantal inspecties opdrijven om te controleren of de beloftes uitgevoerd worden. Bij De Bottelarij zijn er momenteel een handvol vacatures voor vooral verpleegkundigen.

(GUS)