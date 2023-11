Woonzorgcentrum Sint-Medard presenteert eerste verjaardagskalender

Woonzorgcentrum Sint-Medard in Wijtschate biedt vanaf zondag 10 december op hun kerstmarkt een unieke verjaardagskalender aan. “Een leuke manier om met onze bewoners naar buiten te komen en het wzc in de schijnwerpers te zetten.”

Het was de voorbije weken druk in woonzorgcentrum Sint-Medard. De bewoners en het verzorgend personeel waren volop bezig met het plannen van hun verjaardagskalender. “Het uitzoeken van de outfits, de bewoners omkleden, naar de locatie rijden en dan alles weer in omgekeerde richting doen voor een foto die amper vijf minuten in beslag neemt, dat kruipt best in de kleren”, aldus Vera De Cock, coördinator vrijwilligerswerking van Team Wonen en Leven. “Maar het enthousiasme van de bewoners was zo groot dat we vlug over onze organisatorische dip waren.”

Liefst 80 procent van de bewoners nam deel aan de fotoshoots. “De meeste bewoners gingen direct akkoord om mee te werken. Sommigen trokken grote ogen over wat ze op hun oude dag nog mochten beleven, anderen lieten het klein kind in zichzelf naar boven komen en vonden het fijn om nog eens zot te doen. We zagen vooral veel glimlachen en plezier tijdens de fotomomenten.”

Verkleed per thema

De verjaardagskalender bevat elke maand een eigen thema zoals communie, de oogst, rouw of carnaval. “De kleding is gekozen op basis van het thema en komt uit de goeie ouwe tijd. Onze collega Ann heeft een grote zolder met een collectie kleding waar we uit konden putten.”

De foto’s werden op verschillende locaties genomen. “Zo zijn we naar de kerk getrokken en hebben we ook de kiosk op het Medardusplein als achtergrond gebruikt. Een speciale vermelding wil ik zeker geven voor Daniel Verdru (88) en Edwige Gryson (85), die mee op pad zijn getrokken om op een boerderij foto’s te laten nemen. Maar eigenlijk zou ik hier alle bewoners willen vermelden die hebben meegedaan. Uiteindelijk zijn zij de sterren van de kalender.”