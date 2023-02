Wit-Gele Kruis Harelbeke Equipe 4 is geen winnaar van de Nurse of the Year

Voor de verkiezing ‘Nurse of the year’ ging Care Talents op zoek naar de uitblinkers in drie categorieën: verpleegkundige, zorgkundige en zorgteam van het jaar. Dit door genomineerd te worden, zoveel mogelijk stemmen te verzamelen en uiteindelijk voor een vakjury te verschijnen.

Zorgverleners worden zo nog eens extra in de spotlight gezet. Het team Equipe 4 van het Wit-Gele Kruis Harelbeke was genomineerd in de categorie Zorgteam. In totaal telt de afdeling Harelbeke zo’n 60 collega’s.

“We bedanken alvast al onze patiënten, vrienden, familie, collega’s, … om voor ons te stemmen. Dankzij hun steun en vertrouwen in onze thuisverpleging behoorden we bij de genomineerden, waarvoor we alvast ontzettend dankbaar zijn”, zegt Sofie Vanneste van Wit-Gele Kruis Harelbeke. Helaas het mocht niet zijn, zij wonnen de award niet.

“We zijn een beetje ontgoocheld, maar waren al enorm blij dat we genomineerd waren. Een erkenning van ons vele werk en onze teamspirit”, luidt het. Thuisverplegingsorganisatie ‘De Lelie’ uit Schoten werd verkozen tot ‘Team of the Year 2022’. Kiara Daniëls uit Bree werd verkozen tot ‘Caretaker of the Year 2022’ en Leen Govaerts van Revalidatiecentrum Pulderbos in Zandhoven werd verkozen tot ‘Nurse of the Year 2022’. Zij kregen een welnessweekend cadeau.

