Tielt opent nieuw dagverzorgingscentrum De Living: “We zullen nu nog beter kunnen werken”

Na 33 jaar en enkele (gedwongen) verhuizen, heeft het Tieltse dagverzorgingscentrum een vaste stek gevonden. Woensdag werd immers ‘De Living’ in de Deken Darraslaan officieel geopend. Dankzij de nieuwbouw, die ook nog 16 assistentiewoningen omvat, kan de capaciteit van het dvc opgetrokken worden naar 40 senioren.

Het dagverzorgingscentrum Huyse Kenhoft is al sinds 1989 een vaste waarde in Tielt. Jarenlang was het centrum gevestigd in Beukenhove. Van daaruit ging het in 2016 naar een gebouw in de Volderstraat. Toen dat gebouw verkocht werd, moest er echter opnieuw een (tijdelijke) oplossing gevonden worden. De benedenverdieping van de kantoren van het OCMW boden toen een tijdelijke oplossing. De plannen van een nieuwbouw zaten op dat moment immers al in een stroomversnelling.

Meerwaarde

Nu is die nieuwbouw langs de Deken Darraslaan helemaal klaar. Tot grote tevredenheid van Conny Manderick, al 25 jaar verpleegkundige in het dvc. “Het verschil met waar we hiervoor zaten is enorm”, glundert ze. “Dit gebouw zal echt een meerwaarde betekenen voor de mensen die hier komen. Het gebouw nodigt echt uit.” Ze wordt daarin bijgetreden door Veronique Desplenter, verantwoordelijke van het dvc. “We zijn overtuigd dat we dankzij deze nieuwbouw nog beter en efficiënter zullen werken en nog beter zullen kunnen inspelen op de individuele noden van onze senioren.”

“Waar we vroeger een capaciteit hadden van twintigtal senioren, kunnen we die nu gemakkelijk optrekken naar 40”

Ook de capaciteit kan dankzij de nieuwbouw uitgebreid worden. “Waar we vroeger een capaciteit hadden van twintigtal senioren, kunnen we die nu gemakkelijk optrekken naar 40”, aldus Veronique Desplenter. Dat zal ook nodig zijn, want de wachtlijsten zijn lang. “Op dit moment staan er nog 125 mensen op een actieve wachtlijst”, zegt Pascale Baert, voorzitter van Zorg Tielt. “Dit project is dan ook een waardevol instrument om mensen te geven wat ze willen, namelijk zo lang mogelijk thuis blijven wonen. Als je de wachtlijsten ziet, kan je niet anders dan stellen dat deze nieuwbouw geen nice to have, maar een must have was. Hiermee zetten we in op de uitdagingen die de vergrijzing met zich meebrengt. Aangezien er tussen de pensioengerechtigde leeftijd en onze oudste inwoners een kloof van 44 jaar zit, zijn de zorgnoden immers erg uiteenlopend.”

Huiselijke sfeer

Het nieuwe dagverzorgingscentrum werd uiteindelijk De Living gedoopt. “Een toepasselijke naam die de lading dekt, want we willen vooral de huiselijke sfeer benadrukken”, duidt Pascale Baert. De zestien serviceflats op het eerste verdiep kregen dan weer de naam Huize Darras.