Thuisverpleging aan Zee opent in februari nieuwe thuiszorgwinkel en prikcentrum vlakbij AZ Oostende

Thuisverpleging Aan Zee start in de Gouwelozestraat, recht tegenover het AZ Oostende, midden februari volgend jaar met een nieuwe thuiszorgwinkel en dat in combinatie met een prikcentrum. Het idee is om een extra laagdrempelig aanbod te voorzien in hulpmiddelen voor patiënten. Daarnaast zal iedereen er terechtkunnen om bloed te laten afnemen vanaf ’s morgens vroeg al en dat in samenwerking met het klinisch labo van het ziekenhuis. “Mensen die naar hun werk moeten, verliezen zo minder tijd.”

In een leegstaand pand recht tegenover het AZ Oostende opent midden februari een nieuwe thuiszorgwinkel waar mensen alle benodigdheden kunnen vinden voor zorg aan huis. Er zullen ook hulpmiddelen zoals rolstoelen of een ziekenhuisbed kunnen gehuurd worden die aan huis geleverd worden. Tommy Ballieu van Thuisverpleging aan Zee werkt daarvoor samen met ComfoPlus, de zorgwinkel van twee neutrale ziekenfondsen VNZ en NZVL. “Het voordeel is dat we iedereen een ledenkorting zullen geven, onafhankelijk van bij welk ziekenfonds ze aangesloten zijn”, zo vertelt Tommy.

Daarnaast komt er ook een prikcentrum. “We zullen dagelijks open zijn van 6.30 uur ’s morgens tot 12 uur. We beginnen bewust zo vroeg omdat we mikken op mensen die nog actief zijn. Stel dat je volgende week een ingreep nodig hebt in het ziekenhuis en je moet daarvoor eerst bloed laten nemen, dan kan je bij ons terecht. Dat kan uiteraard ook bij je huisarts of het ziekenhuis, maar dat is tijdens de kantooruren en voor sommige mensen is het vervelend dat ze hiervoor nog een dag vrijaf moeten nemen. Bij ons zullen ze voor het werk een afspraak kunnen maken”, licht Bailleu toe.

Tommy werkt samen met het labo van AZ Oostende voor de analyse van de bloedstalen. “Het voordeel is dat de transporttijd wel heel kort is, want we zitten letterlijk over de deur. Die korte transporttijd is belangrijk voor de kwaliteit van de stalen. Daarnaast zijn de gegevens niet alleen ter beschikking van de huisarts, maar ze worden ook in het dossier van het ziekenhuis opgenomen. Als er dus een ingreep nodig blijkt, dan kunnen die gegevens meteen gebruikt worden omdat ze volgens dezelfde referentiewaarden werden geanalyseerd. Het labo is ook 7 dagen op 7 open, waardoor artsen altijd de resultaten kunnen opvragen.”

Oncologische patiënten

“We zullen ook specifiek bloed afnemen bij digestieve oncologische patiënten de dag vόόr de chemotherapie. Dit zal gebeuren door een ervaren oncologisch verpleegkundige die tevens een gerichte anamnese afneemt. Dit alles gebeurt in nauw overleg met de betrokken artsen zodat de patiënt indien nodig kan gezien worden door de arts. Door het uitvoeren van deze D-1 bloedafnames kan de patiënt de volgende dag direct opstarten met zijn/haar therapie wat resulteert in een kortere verblijfsduur en een vlottere turnover van patiënten. We hopen op die manier ook de druk wat te verlichten op het oncologisch dagziekenhuis.”

Het centrum wordt meteen ook een fysieke locatie waar mensen terechtkunnen met al hun vragen rond thuiszorg. “We willen mensen die contact opnemen voor thuisverpleging nog persoonlijker kunnen benaderen. Zo zal een eerste fysieke ontmoeting mogelijk zijn in het centrum tijdens de openingsuren waarin de zorgnoden kunnen worden besproken.”

Thuisverpleging

Thuisverpleging aan Zee werd 2,5 jaar geleden opgericht. Coördinator Tommy Ballieu uit Bredene was daarvoor al zestien jaar actief als thuisverpleegkundige. “Toen de praktijk verkocht werd aan een grotere organisatie, zijn we samen met drie andere verpleegkundigen begonnen met Thuisverpleging aan Zee. We proberen heel transparant te zijn en werken met verschillende mensen samen in plaats van elk op zijn eigen eilandje. Deze formule is ook onze sterkte want ondertussen telt onze organisatie al dertig mensen. Het voordeel van samenwerken, is dat we de werkdruk laag kunnen houden. We kunnen ook de continuïteit garanderen als er iemand ziek valt of als er iemand in verlof is. Je kan moeilijk zeggen dat de verpleegkundige niet zal komen omdat er iemand ziek is. Doordat we met veel zijn, kunnen we dat dragen. We hebben daardoor ook weinig verloop van mensen. Dat is ook leuk voor de patiënten, omdat ze altijd dezelfde vertrouwde gezichten terugzien.”

De thuiszorgorganisatie is actief aan de kust van Wenduine tot Nieuwpoort en in het hinterland ook in Diksmuide, Koekelare, Gistel en Oudenburg.