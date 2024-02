Straatverpleegkundige Paul (56) verzorgt dak- en thuislozen in Roeselare: “Ook zij verdienen de hulp die ze nodig hebben”

Paul Moetwil (56) is al vier maanden actief als straatverpleegkundige in de Roeselare. Hij helpt verzorgt thuislozen met allerlei zaken, van scheren tot nagels knippen tot het verzorgen van wonden, Paul verzorgt de dak- en thuislozen zowel op straat, als in de nachtopvang of in ontmoetingsplaats De Plekke. “Sommige mensen zijn het niet meer zo gewoon om hulp te krijgen”, vertelt de verpleegkundige.

Het Welzijnshuis en het Wit-Gele Kruis West-Vlaanderen sloegen enkele maanden geleden de handen in elkaar en voorzien inmiddels straatverpleging in Roeselare. Paul Moetwil is de straatverpleger van dienst. Hij is verbonden aan het Wit-Gele Kruis, maar dook de voorbije maanden erg vaak in het Roeselaarse straatbeeld op. Op maandag, donderdag en vrijdag trekt hij, vaak met de fiets, in Roeselare rond om dak- en thuislozen te helpen.

Vertrouwen

“Ik verzorg hun wonden, maar help hen bijvoorbeeld ook bij het scheren of het wassen”, aldus Paul. Hij lijkt alvast de geknipte man voor die job. Paul heeft inmiddels een mooie carrière binnen de zorg achter de rug en werkte onder andere al als thuisverpleegkundige.

“Dat ik al iets ouder ben, is wellicht positief. In al die jaren heb ik goed leren luisteren en ik voel wel dat ik een vertrouwensband kan opbouwen met de dak- en thuislozen. Zij zijn het niet gewoon om hulp te krijgen, maar ook zij verdienen de hulp die ze nodig hebben.”

Rugzak vol materiaal

Paul komt op verschillende plaatsen in de stad om dak- en thuislozen te verzorgen. Onder andere in de omgeving van het station, De Munt en KOERS vindt hij vaak mensen terug die nood hebben aan hulp. Daarnaast komt hij ook in de nachtopvang en in de ontmoetingsplaats De Plekke. “Op mijn rug heb ik een rugzak met tien kilogram aan materiaal mee. Van een bloeddrukmeter tot een nagelknipper of producten voor voetverzorging.”

De straatverpleger staat voor zijn werk ook in nauw contact met AZ Delta. “Spijtig genoeg is er bij vele huisartsen een patiëntenstop.” Tijdens de eerste vier maanden had Paul zo’n 120-tal zorgmomenten en werd er zorg verleend aan 52 mensen.

Straathoekwerker met verpleegkundige vaardigheden

Bij stad Roeselare is men blij dat men op de inzet van Paul kan rekenen. “Onze stad heeft helaas ook inwoners die de weg naar hulpverlening niet vinden. Paul gaat actief op zoek naar de meest kwetsbaren om hen te helpen en te adviseren. Onze straathoekverpleegkundige is eigenlijk een straathoekwerker met verpleegkundige vaardigheden”, aldus burgemeester Kris Declercq (CD&V).