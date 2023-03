Stad Brugge spoort Bruggelingen op met een risico op diabetes

Zo’n 47.000 Bruggelingen tussen de 45 en 75 jaar lopen een risico op diabetes type 2. Stad Brugge lanceert daarom samen met Eerstelijnszone Brugge en Logo Brugge – Oostende het project Halt2Diabetes. Deze uitgebreide screeningscampagne spoort inwoners met een risico op diabetes op en leidt hen naar een ondersteunend leefstijlaanbod.

Via www.gezondheidskompas.be kunnen Bruggelingen hun risico op diabetes gratis testen. Er worden ook papieren tests voorzien via de apotheken, bibliotheken en lokale dienstencentra in de stad. Afhankelijk van het testresultaat krijgen mensen het advies om de huisarts te contacteren of in te stappen in een leefstijlaanbod. Tijdens de maanden april, mei en juni organiseert de Stad zo onder meer groepssessies rond gezonde voeding, rookstop en bewegen.

“Regelmatig bewegen is één van de goedkoopste en beste remedies om gezond te worden en te blijven. Met Halt2Diabetes worden Bruggelingen onder meer toegeleid tot het initiatief ‘Bewegen op verwijzing’, waarbij we mensen aanmoedigen om meer te bewegen via ondersteuning en begeleiding op maat. Ook binnen het project ‘Op naar Dwars door Brugge’ voorzien we een speciaal traject voor diabetici”, zegt schepen van Sport Franky Demon.

“Met Halt2Diabetes willen we de groeiende groep mensen met deze vorm van diabetes al in een vroeg stadium aanspreken en hen overtuigen om een gezonde levensstijl aan te meten. Hoe vroeger diabetes immers ontdekt wordt, hoe kleiner de kans op grotere gezondheidsproblemen”, weet schepen van Welzijn Pieter Marechal. (CGRA)