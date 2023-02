Residentie Prinsenhof in Brugge ontslaat directeur na negatief inspectierapport

Indien Residentie Prinsenhof in de Gebroeders Marreytstraat in Sint-Pieters geen plan voorlegt om de vele tekortkomingen voor te leggen, zal het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid deze Brugse seniorenresidentie onder verhoogd toezicht plaatsen. Volgens Marijke Verboven van zorggroep Orpea zijn die mankementen al weggewerkt. De vroegere directeur en een personeelslid zijn wegens grove fouten ontslagen.

In december 2022 bracht een inspecteur van het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid een bezoek aan Residentie Prinsenhof. Volgens de brochure biedt dit woonzorgcentrum 65 hoogstaande assistentiewoningen in een groene oase aan, met een schitterend uitzicht op Brugge. De residentie, die tot de zorggroep Orpea is ingekapseld in een rustige straat tussen de Oostendse en Blankenbergse Steenweg in Sint-Pieters.

Waarom kiezen voor het Prinsenhof ? Je woont luxueus, rustig en veilig in een van de mooiste steden ter wereld. Heb je wat meer zorg nodig, bijvoorbeeld tijdens een revalidatie? Dan kan je ook terecht in ons woonzorgcentrum. Zo prijst Orpea haar luxueuze Brugse residentie aan.

Te weinig personeel

Maar het jongste inspectieverslag kleurt negatief. “Onze inspecteur heeft vastgesteld dat er te weinig personeel is en dat de residentie met veel interims werkt”, zegt Joris Moonens, woordvoerder van het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid. “De seniorenzorg verloopt niet goed, wegens infrastructuurtekorten. Enkele voorbeelden? De zonnewering werkt niet overal, er schort een en ander aan de rolstoeltoegankelijkheid, de veiligheidssignalisatie ontbreekt.”

Opvallend maar belangrijk detail: in het jongste inspectierapport staat dat de directie tekorten uit vorige inspecties niet weggewerkt heeft. “Integendeel, er zijn nog extra tekorten bij gekomen”, hekelt Joris Moonens. De groep Orpea heeft tot begin maart om te reageren op het negatief inspectierapport en om uit te pakken met een plan om de tekortkomingen weg te werken.

Schorsing?

“Op basis van die reactie zal ons Agentschap evalueren of er verdere stappen nodig zijn. Indien Residentie Prinsenhof onvoldoende remedieert, kan het woonzorgcentrum onder verhoogd toezicht komen te staan. Geen kentering kan leiden tot een schorsing en zelfs tot het intrekken van de vergunning”, zegt de woordvoerder van het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid.

Donderdag pakte Het Laatste Nieuws uit met anonieme getuigenissen van (ex-)personeelseden, waarin zij schrijnende voorbeelden geven van de gevolgen van het tekort aan gekwalificeerd personeel: op bepaalde momenten zou er slechts één verzorgende voor dertig senioren zijn, bewoners krijgen naar verluidt pas uren na het indrukken van de alarmknop hulp. Een bewoonster werd zogezegd pas na 23 uren onderkoeld aangetroffen en zou drie dagen later overleden zijn in het ziekenhuis. Een verslaafde werknemer zou medicatie stelen van de senioren.

Het Vlaams Agentschap voor Zorg en Gezondheid wil Residentie Prinsenhof confronteren met die zware beschuldigingen en zal ze meenemen in zijn algemene evaluatie van het woonzorgcentrum.

Ontslagen

Hoe reageert de directie van Residentie Prinsenhof? De directeur verwijst ons door naar Marijke Verboven, woordvoerder van de zorggroep Orpea. Zij stelt: “We hebben inmiddels alle tekortkomingen uit het inspectieverslag geremedieerd. Er is extra personeel aangeworven, we behalen nu de normen.”

“De anonieme getuigenis in Het Laatste Nieuws komt van een personeelslid dat wegens grove fouten ontslagen is. We hebben trouwens tegen die persoon een klacht ingediend, het gerechtelijk onderzoek is bezig. Het is dus geen toeval dat dit ontslagen personeelslid nu met grove beweringen in de pers uitpakt.”

Zware aantijgingen

“Sedert het jongste inspectieverslag hebben we de directie gewisseld. Ook de vorige directeur heeft zijn ontslag gekregen. De nieuwe directie moet orde op zaken stellen. We onderzoeken alle beweringen ernstig. Dat een bewoonster pas 23 uren na haar oproep hulp zou gekregen hebben en nadien overleed, daar weten we absoluut niks van. Dat zijn zeer zware aantijgingen die we pas donderdag in de krant gelezen hebben.”

“De continuïteit van de zorg voor onze bewoners is het allerbelangrijkste, we gaan met alle residenten, hun familie en ons lokaal netwerk in gesprek. Het lokale management is aangepast, we beschikken over een goed team in Residentie Prinsenhof. Belangrijk is dat al die goede personeelsleden nu niet ontmoedigd raken. De nodige en gepaste maatregelen zijn genomen, zodat onze residentie operationeel kan blijven”, aldus Marijke Verboven.