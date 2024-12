Regiogroep voor parkinsonpatiënten nu in Dadizele: “Lotgenoten ontmoeten helpt”

De Vlaamse Parkinson Liga Regiogroep Zuid-West-Vlaanderen is recent verhuisd van Roeselare naar Dadizele. In zaal Den Ommeganck vinden ook in 2025 tal van activiteiten plaats om mensen met parkinson samen te brengen. “Het is moeilijk om te aanvaarden dat je parkinson hebt, maar lotgenoten ontmoeten helpt echt.”

De ziekte van Parkinson geldt wereldwijd als de snelst groeiende neurologische aandoening. In Vlaanderen zouden er inmiddels ruim 30.000 mensen parkinson hebben. De voorbije jaren werd de aandoening ook bij heel veel jonge mensen vastgesteld. “Het is vooral heel erg moeilijk om te accepteren dat je het hebt. Soms kan je plots geen zaken meer die vroeger evident waren. Je bent plots over je gehele lichaam op snelheid genomen”, aldus Jan Schacht (68) uit Rumbeke. Hij is lid van de Vlaamse Parkinson Liga Regiogroep Zuid-West-Vlaanderen. “Ik ben blij dat ik de stap heb gezet om activiteiten bij te wonen. Het helpt om de aandoening te aanvaarden.”

Nieuwe locatie

De lokale regiogroep van de Vlaamse Parkinson Liga kwam tot voor kort telkens samen in de CM-gebouwen in Roeselare. “Maar door de hoge huurprijs keken we uit naar een nieuwe locatie. Via de vrouw van een van onze leden hebben we die gevonden hier in Den Ommeganck in Dadizele”, aldus Luc Vanden Meersche.

Inmiddels is de kalender voor het eerste jaar op de nieuwe locatie bekend. Zo is er op zaterdag 11 januari een nieuwjaarsreceptie, maar staan bijvoorbeeld ook een praatcafé en een bloemschiknamiddag op het programma. “We organiseren zowel luchtige als informatieve evenementen.”

Niet verstoppen

De regiogroep hoopt de komende maanden zoveel mogelijk mensen met parkinson te begroeten op zijn activiteiten.

“Wie aan de ziekte van Parkinson lijdt mag zich niet verstoppen. Sommige mensen schamen zich voor hun aandoening, maar dat hoeft helemaal niet. Bij ons kan je jouw gedachten verzetten en helemaal jezelf zijn”, besluit Luc Vanden Meersche.

Mensen met parkinson die willen deelnemen aan een van de activiteiten kunnen contact opnemen via het telefoonnummer 0471 97 94 45 of via het e-mailadres dirkwatteel@parkinsonliga.be. Meer informatie is ook te vinden op de website www.parkinsonliga.be.