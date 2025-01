Project ‘De Voute’ voor volwassenen met een zorgvraag: “Waardevol wooninitiatief”

De voorbereiding van het project ‘De Voute’ wil binnenkort op kruissnelheid komen. Een Deerlijks woonzorginitiatief voor volwassenen met een zorgvraag. Bovendien wordt dit gedragen en gestuurd door ouders en vrijwilligers/deskundigen.

“Wij dromen zoals alle ouders van een mooie toekomst voor ons kind of kinderen. Als er zorgnood is, geeft dit een andere dimensie en toekomstbeeld. Eenmaal de schoolperiode voorbij, verwacht elk kind zijn recht op een zo groot mogelijk zelfstandig leven. Wij als ouders willen dit graag met hen en met externe hulpverleners realiseren”, vertellen Luc Dewaele en Rita Vanthournoudt, die op de Molenhoek in Deerlijk wonen.

Vanuit de bekommernis dat, hoe vlot en goed men binnen het gezin aan de zorgnood kan tegemoetkomen, er ooit een moment komt dat dit niet meer kan. Deze uitgangspunten leidden tot het idee te plannen aan een waardevol initiatief: zelfstandig wonen met permanente of/en bereikbare zorg voor de bewoners. Dat wil de stuurgroep De Voute in de gemeente Deerlijk realiseren. De start met een visienota en een eerste concrete planning is gegeven.

Rita Vanthournoudt: “De naam zegt het zelf: de groep ouders in de kerngroep wil een warm tussenverdiep realiseren. Een voute was vroeger een kleine kamer, niet op het gelijkvloers en niet op de eerste verdieping. Ergens tussenin met meestal een kelderruimte eronder. Voor de bewoners moet het een veilige en warme thuisomgeving zijn. Daar kunnen zij samen hun leven uitbouwen in een eigen studio maar gekoppeld aan een gemeenschappelijke ruimte en aan technische voorzieningen. Het principe van solidariteit moet de zelfstandigheid versterken.”

Lokale verankering

De initiatiefnemers mikken naar een lokale verankering in Deerlijk met een sterke betrokkenheid van de bewoners in het sociaal leven en het netwerk van plaatselijke initiatieven/verenigingen. Trui Ducatteeuw van de werkgroep: “Bewoners kunnen ofwel tewerkgesteld zijn of vrijwilligerswerk doen in bijvoorbeeld het woonzorgcentrum of de horeca. Wij vinden het ook belangrijk dat dit eerder kleinschalig project (8 à 12 bewoners volgens ons idee) zich zo dicht mogelijk bij de kern van de gemeente bevindt voor de bereikbaarheid van de handelszaken en de mogelijkheden voor openbaar vervoer”, klinkt het nog.

De voorbereiding van dit project wordt gedragen door werkgroepen die elkaar ondersteunen en mee plannen. Het al dan niet aanwezig zijn van een permanentie of bereikbaarheid van een deskundige voor de bewoners is naar kostprijs toe een belangrijk element voor de vooruitzichten.

Tweeledige oproep

Contacten met gelijkaardige initiatieven uit de regio (Ubunto, De Branding, thuisverplegingsdiensten, huishoudhulp, Wit-Gele Kruis, vrijwilligers voor allerhande diensten,…) brachten de kerngroep (Francis Deknudt, Luc Dewaele, Krist Dewitte, Trui Ducatteeuw, Yaisa Nuyten, Carla Van Steenbrugge en Rita Vanthournoudt) op zeer veel ideeën en aandachtspunten. Yaisa Nuyten: “Wij ervaren dat de kerngroep nog groter mag/moet worden. De zoektocht naar een gepaste formule om De Voute te realiseren leerde ons dat er nog een hele weg te gaan is. Bouwen (en betalen) is één en de concrete werking is twee. Vandaar onze tweeledige oproep: op de eerste plaats ouders die met hun kind willen overwegen in te stappen en anderzijds geïnteresseerden die mee zoeken naar een bouwformule van een duurzaam en betaalbaar project.”

Op kruissnelheid

Met deze verruiming willen de initiatiefnemers De Voute op kruissnelheid brengen. Een tussenverdiep voor een 8 à 12 volwassenen met een zorgvraag en gedragen door ouders en een groep betrokkenen.

Alle info en contact kan online via info@devoute.be of telefonisch via 0477 18 72 29 (Rita). Zowel voor interesse als bewoner of indien men het project wil ondersteunen of eraan wil meewerken.