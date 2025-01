PraatPuur huist nu in groepspraktijk in Titecastraat

In de Titecastraat in Sint-Michiels is klinisch psychologe Amina Ryffranck van start gegaan met groepspraktijk PraatPuur. “Naast individuele therapie bieden we ook relatie- en gezinstherapie en loopbaanbegeleiding aan”, zegt Amina.

Sinds kort kun je met tal van psychologische problemen of vragen terecht bij groepspraktijk PraatPuur in de Titecastraat 45 in Sint-Michiels. PraatPuur werd in 2021 al opgericht door psychologe Amina Ryffranck die aanvankelijk echter alleen werkte. “Ik ben afgestudeerd als klinisch psychologe aan de KU Leuven en heb er direct aansluitend ook nog seksuologie bijgedaan. Momenteel zit ik in mijn laatste jaar postgraduaat relatie- en gezinstherapie. In mei zal ik die studie afronden”, legt Amina uit. “Voordat ik zelf begon met PraatPuur werkte ik anderhalf jaar in een groepspraktijk in Menen.” Amina wilde zelf een eigen groepspraktijk op poten zetten en vond daarvoor een geschikt pand in de Titecastraat. “Zelf ben ik als coördinator voltijds actief in de praktijk. En in bijberoep is dan ook nog An-Sofie De Boi er actief. Zij is klinisch psycholoog en seksuoloog. En ten slotte hebben we Piet Chielens die er ook enkele uren actief is. Hij is geen psycholoog maar werkt wel als loopbaancoach en trajecbegeleider”, zegt Amina. “Het voordeel van een groepspraktijk is dat je kunt praten en overleggen met collega’s over een bepaalde case of gewoon over wat er op je lever ligt. Want ook voor mensen in de sector zelf is mentaal welzijn heel belangrijk. Bovendien kunnen bepaalde cliënten ook bij meerdere personen in de praktijk terecht als er meerdere problematieken zijn.” Amina benadrukt dat in haar praktijk gewerkt wordt vanuit een herstelgerichte visie en ook oplossingsgericht waar mogelijk. “Maar niet alle psychisch lijden kan genezen worden. Het verleden is immer onveranderlijk. Daarom kiezen we ervoor om het verleden een plaats te geven en in te zetten op het stabiliseren van zowel het verleden als de hedendaagse symptomen van de klachten”, geeft Amina nog mee. (PDV)

Info: https://www.praatpuur.be.