Ook OCMW De Haan doet voortaan beroep op Ruddersstove voor maaltijdbedeling

De Brugse OCMW-vereniging Ruddersstove en OCMW De Haan slaan de handen in elkaar voor kwalitatieve maaltijdzorg. De doelgroep zijn kwetsbare ouderen. “Zeer tevreden met deze samenwerking. We merken dat hierdoor nog meer inwoners gebruik maken van deze dienstverlening”, zegt Marleen-Schillewaert-Vercruyce, schepen van Welzijn in De Haan.

Ruddersstove is reeds vijftien jaar een gevestigde naam in de Brugse regio. De vereniging werkte al langer samen met Jabbeke, Blankenberge, Zedelgem en Oostkamp. “En nu dus ook met De Haan”, zegt directeur Lieven Astaes. “Met onze visie op maaltijdzorg willen we de levenskwaliteit van de gebruiker verhogen, de maaltijden zijn afgestemd op diens persoonlijke noden. Wat op het bord komt, beantwoordt aan hun culinaire wensen en specifieke zorgvraag.”

De link tussen de thuiszorgdienst van OCMW De Haan en de dienst klantenbeheer van Ruddersstove is daarvoor essentieel, benadrukt de Brugse schepen van Sociale zaken Pablo Annys. “Zo kunnen cliënt en zorgvrager op elk moment persoonlijke ondersteuning krijgen, en wel in de breedste zin van het woord. Onze opgeleide maaltijdbezorgers hebben ook oog voor noden zoals eenzaamheid, zelfredzaamheid, valrisico en hygiëne. Ze fungeren als direct aanspreekpunt en hebben een signaalfunctie.” Ruddersstove bedeelt dagelijks een duizendtal maaltijden aan huis in de regio.