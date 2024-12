Na afgesprongen American Dream bouwt Kaïs aan nieuwe droom als coach

Bijna tien jaar geleden ging Roeselarenaar Kaïs Ftita als basketballer volledig voor zijn American Dream. Ondanks zijn talent spatte die ‘droom’ uiteen. Kaïs keerde ontgoocheld terug naar België, maar bouwde hier de voorbije jaren aan een ‘nieuwe’ droom. Op 4 januari opent hij als coach langs de Mandellaan in Roeselare de deuren van The Performance Lab. “Ik begeleid zowel topsporters ‘als’ beginnende sporters graag bij het realiseren van hun doelen.”

In 2015 werd Kaïs Ftita, toen actief als speler van basketbalclub Wytewa Roeselare, opgemerkt door een Amerikaanse ploeg. Hij vertrok in het najaar naar de ‘Combine Academy’ in ‘Charlotte’ North Carolina. “Als 18-jarige beleefde ik er de tijd van mijn leven. Op basketbalvlak kon ik het niveau goed aan, maar mijn studies in Amerika verliepen spijtig genoeg minder vlot. Via een bekende Amerikaan hoopte ik om in Los Angeles alsnog door te breken als basketter, maar van zijn beloftes bleek niets waar te zijn.”

Kaïs keerde gedesillusioneerd terug naar België. “Ik had nog voorstellen van mooie ploegen ‘in België’, maar mijn droom lag in Amerika. Ik was niet voorbereid op die mentale klap. Ik was echt het noorden kwijt.” Kaïs kampte al snel met overwicht en had het echt moeilijk om de ontgoocheling van Amerika te verwerken. “Ik bleef wel voortdurend werken. Zo was ik aan de slag in de horeca en werkte ik in een fabriek.”

Tijdens de coronacrisis ontdekte Kaïs de bokssport. Hij sloot zich aan bij ‘Boxing Team Houtland’ Lichtervelde. “Ik moest vermageren en merkte dat ik best wel goed ben in boksen. De sport heeft uiteindelijk mijn leven gered.” Kaïs werd al snel terug de sportman die hij voorheen was. Toen een vriend hem vroeg of Kaïs hem als coach wou begeleiden ging een nieuwe bal aan het rollen. “Ik startte met trainingen op Trax. Via online video’s toonden ook anderen interesse. Dankzij een vriend kon ik ook gebruik maken van een garageruimte die omgebouwd was tot een indoorgym.”

Topsporters en beginners

Stap voor stap bouwde Kaïs aan zijn carrière als coach, aan zijn nieuwe toekomst. “Dankzij mijn moeder kwam ik het pand langs de Mandellaan op het oog waar vroeger health hub Forme gevestigd was.” Op zaterdag 4 januari opent Kaïs er zijn eigen zaak. “Een plaats waar ik als coach zowel topsporters als beginners begeleid. Het moment dat ik hier startte met de inrichting was toch erg emotioneel. Het voelde als de verwezenlijking van mijn tweede droom.”

De Roeselarenaar is erg dankbaar. “Nee, na de terugkeer uit Amerika was het zeker niet gemakkelijk. Maar dankzij verschillende mensen ben ik toch terug durven dromen.” Kaïs start nu alleen zijn zaak op, maar heeft de ambitie om in de toekomst een team uit te bouwen met meerdere coaches, een ‘sportmasseur/kinesist’ en iemand die zich vooral op voeding focust. “Maar ik heb nu geleerd om geen stappen over te slaan. Stap voor stap bouw ik verder aan mijn toekomst. En daarin wil ik ook terug basketbal een plaats geven. Het duurde tot vorig jaar dat ik Amerika een plaats kon geven, maar nu ben ik stillaan terug klaar om me hier terug aan te sluiten bij een ploeg. Op welk niveau? Dat maakt me totaal niet meer uit.”