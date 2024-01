Moerland stelt bad met tillift ter beschikking

Dagzorgcentrum Moerland in Bulskamp stelt zijn bad met tillift ter beschikking van senioren die thuis problemen hebben om zich te wassen.

Dagzorgcentrum Moerland is een geschikte oplossing voor 65-plussers, hun partner, familie of mantelzorger om zich in een aangename omgeving met aangepaste dagbesteding thuis te voelen én tegelijk even weg te zijn van thuis. Wie overdag zorg nodig heeft, maar ook graag deelneemt aan leuke activiteiten en blij is met wat meer sociaal contact, kan er elke dag terecht.

Coördinator Peter Theuwen: “We hebben een gevarieerd programma, met activiteiten zoals gezelschapsspelletjes, creatieve bezigheden, daguitstappen, een bezoekje aan onze dieren, een babbel bij een kopje koffie… Daarnaast biedt ons professioneel team (zorgkundige, verpleegkundige, kinesist, ergotherapeut, logopedist) zorg op maat.”

“Voortaan kunnen ook 65-plussers uit regio Veurne die thuis niet de mogelijkheid hebben om zich deftig te wassen bij ons terecht. Ons bad met tillift is voor hen een ideale oplossing. Concreet kan de thuisverpleging ons contacteren om hier haar cliënt te wassen, en dat kan kosteloos. Een seintje enkele dagen vooraf is wel nodig. Het bad kan gebruikt worden tussen 8.30 en 16.30 uur. Info via 058 62 27 60 of moerland@gvo.be.”

Nieuwe concepten

Er zijn ook twee nieuwe concepten voor de zorgflats. “We starten met ‘proefwonen’, voor mensen die twijfelen of een zorgflat huren wel iets voor hen is, of voor mensen die na een kortverblijf niet meteen naar huis willen. Het tweede concept is dat we bemeubelde flats verhuren. Door mensen tijdelijk een bemeubelde flat te laten huren kunnen we hen sneller de stap laten zetten naar een zorgflat. Soms wordt de verhuis ontzien: familie inzetten, zware meubels verhuizen, twee keer verhuizen… Met deze oplossing wordt dit vermeden.” (MVO)