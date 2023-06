Mantelzorgers ontmoeten elkaar in Heuvelland

In Heuvelland nemen heel wat mantelzorgers de zorg op voor iemand die hen dierbaar is. Vaak zetten ze zich belangeloos in, doen ze dit vol overgave en offeren ze zichzelf hierbij op. De niet-aflatende inzet van de mantelzorgers is niet vanzelfsprekend en verdient erkenning en waardering.

Naar aanleiding van de Dag van de Mantelzorger werden alle Heuvellandse mantelzorgers verwend. Het seniorenteam en de zorgcoach nodigden de mantelzorgers uit voor een gezellig ontmoetingsmoment op zaterdag.

Vergezeld van taart en koffie was er ruimte voor een babbel en voor vragen. Voor iedere aanwezige mantelzorger werd nog een mooie attentie voorzien. Op de foto de mantelzorgers samen met Hannelore Creus van de seniorendienst en de schepenen Bert Doise en Bart Vanacker. (EF)