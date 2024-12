Louise Tijtgat vestigt zich als chiropractor in Deerlijk

Louise Tijtgat heeft recent Chiropractie Tijtgat geopend in de Harelbekestraat in Deerlijk. “De hele familie kan baat hebben bij chiropractie”, zegt Louise. “Van baby’s en kinderen tot zwangere vrouwen, volwassenen en ouderen.” Louise Tijtgat (26), afkomstig uit Beveren-Leie, voltooide haar middelbare studies aan het Heilig Hartcollege in Waregem. Vervolgens trok ze naar het AECC University College in Bournemouth (Engeland) waar ze in 2020 haar masterdiploma behaalde en de titel ‘Doctor of Chiropractic’ verkreeg. Ze is lid van de Belgische Vereniging van Chiropractoren en werkte eerder bij Chiropractie Waregem en Chiropraxie Desimpele in Beveren-Leie.

“In 2024 voelde ik dat het tijd was om mijn eigen weg in te slaan. Zo werd Chiropractie Tijtgat geboren”, vertelt Louise. “Deerlijk is mijn nieuwe uitvalsbasis geworden.” Het praktijkpand, dat vroeger dagbladhandel Donckels huisvestte, ligt centraal in de gemeente en is makkelijk bereikbaar. Chiropractie is een discipline binnen de gezondheidszorg die zich richt op de diagnose, behandeling en preventie van aandoeningen aan het bewegingsapparaat, met de nadruk op de wervelkolom, perifere gewrichten en schedel. Hierbij speelt het zenuwstelsel een centrale rol.”

De meest voorkomende klachten waarmee patiënten bij haar aankloppen zijn nek- en rugklachten. “Ik pas specifieke technieken toe om het zenuwstelsel te optimaliseren. Een van de bekendste methodes is manipulatie: een snelle, precieze en pijnloze techniek. Daarnaast gebruik ik ook craniale en myofasciale technieken. Verder geef ik advies over ergonomische houdingen, spieroefeningen en een gezonde levensstijl. Er worden geen infiltraties, medicatie of operaties toegepast. Elke behandeling begint met een uitgebreid intakegesprek. Indien nodig houd ik andere betrokken zorgverleners op de hoogte van de behandeling, zodat we samen kunnen werken aan de beste zorg.”(DRD)

Info: Louise Tijtgat, Harelbekestraat 9, 0478 70 31 26, www.chiropractie-tijtgat.be.