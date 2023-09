Kliniek Sint-Jozef in Pittem vertaalt vroegsignaleringsplan in app voor patiënten

Kliniek Sint-Jozef, centrum voor psychiatrie en psychotherapie in Pittem, lanceert onder de noemer ‘SIPI’ een app die patiënten moet helpen om risico’s zoals oplopende stress en het gevoel de controle te verliezen bij zichzelf tijdig te detecteren. Volgens de kliniek kan de app, die een digitale versie is van een bestaand ‘vroegsignaleringsplan’, helpen om crisismomenten te vermijden.

Bij Sint-Jozef wordt al langer waar mogelijk proactief gewerkt aan de hand van een crisisontwikkelingsmodel. Dat model stelt dat een crisis niet plots ontstaat, maar opgebouwd wordt in vier fases. Die worden met de kleuren groen, oranje, rood en blauw aangeduid. Aan de hand van een (papieren) vroegsignaleringsplan kunnen patiënten van de kliniek zichzelf een score geven en bepalen in welke fase ze zich bevinden. En dan kunnen ze ook maatregelen treffen om verdere escalatie tegen te gaan.

Toegankelijkheid

“Het scoren is een cruciaal aandachtspunt bij het vroegsignaleringsplan”, verduidelijkt Sabine Vandoorne, stafmedewerker Zorg. “Door op vooraf afgesproken tijdstippen even stil te staan bij hoe het gaat en wat er gevoeld wordt, wordt bewustwording en voorspelbaarheid ingebracht. Bewustwording om te leren wat men voelt en voorspelbaarheid naar hoe men kan merken wanneer de stress begint op te lopen. Maar ook welke acties of hulpmiddelen op zo’n moment kunnen helpen. Dit scoren bleek met een papieren versie van het plan niet altijd zo vlot te verlopen. Met SIPI willen we het plan nog toegankelijker maken voor onze patiënten.”

Het systeem met de verschillende fases en bijhorende kleuren zit integraal vervat in de app, die zowel voor smartphones als voor desktops beschikbaar is en ook ondersteuning biedt bij in de communicatie tussen hulpverlener en patiënt. De app kan tot slot ook met eigen foto’s gepersonaliseerd worden. “Mobiele gezondheidsapplicaties zitten al even in de lift en we merkten dat er ook een stijgende vraag was naar een digitale versie van het vroegsignaleringsplan”, gaat algemeen directeur Ilse Hoet verder. “We hopen dat in de toekomst andere GGZ-organisaties (rond geestelijke gezondheidszorg, red.) hier ook mee aan de slag zullen gaan.”

Unieke code

De app is voor alle duidelijkheid in eerste instantie bestemd voor de patiënten van de Sint-Jozefskliniek. Iedereen kan SIPI gratis downloaden, maar er is een unieke code nodig om die te activeren. Na ontslag uit de kliniek kunnen patiënten er verder gebruik van maken, maar wordt de communicatie met de begeleider ervan losgekoppeld. (SV)