Jamina verhuist met La Fille Belle naar de Stationsstraat in Diksmuide

In de Stationsstraat 5 in Diksmuide is recent La Fille Belle geopend, het schoonheidssalon van Jamina Hautekiet (31), partner van Dylan De Coninck.

Na haar studies schoonheidszorgen aan het Ensorinstituut in Oostende startte Jamina, samen met een collega, een schoonheidssalon in Oostende. Maar toen kwam corona. “Dat was een heel moeilijke periode. Mensen mochten niet buiten, contact mocht niet, dus was het voor het salon onmogelijk om ook nog maar iets te doen. We moesten trouwens ook sluiten”, vertelt Jamina.

Heropstart

“We waren nog maar een jaar bezig en ik had net een huis gekocht in Beerst. Na die periode ben ik heropgestart in mijn eigen huis in Beerst. Maar nu, drie en een half jaar later is het te klein geworden. Dus zocht en vond ik een ruimer pand in Diksmuide.”

Het schoonheidssalon bevindt zich dus nu in de Stationstraat 5, in een pand waar voordien een bank gevestigd was. “We hebben heel wat werk gehad om het pand op te kuisen en in te richten. In een rustgevend interieur kunnen we de klanten ontvangen. De zaak is intussen uitgebreid met Alison Dos Santos Gomez, die gelnagels, pedicure en gelaatsverzorging doet. Tweemaal per week komt ook Melinda Jarvis om te laseren. Zelf sta ik iedere dag in het salon”, aldus Jamina. “Mijn specialiteiten zijn wimperverzorging, wimperextensions , algemene wimperbehandelingen en permanente make-up. Daarnaast kan men hier ook terecht voor spraytanning, gewone en bruidsmake-up, lash lift, epilatie, algemene huidverbeterende behandelingen.”

Op afspraak

“Ik ben trouwens ook docent wimperbehandelingen en geef hier ook regelmatig les. Ik wil mensen een goede opleiding geven zodat ze goede wimperstylisten worden. Bij de make-up wil ik geen overdreven Amerikaanse toestanden, maar een mooie natuurlijke make-up.”

Door de uitbreiding zijn er meer plaatsen vrij in de agenda. “Het voordeel is de grote aparte ruimtes en de parking vlak bij de deur. Ik kijk ernaar uit om heel wat nieuwe mensen hartelijk te ontvangen. Wij werken wel uitsluitend op afspraak”, besluit Jamina Hautekiet.