Isaura Van Steenbrugge (33) start eigen medicurepraktijk

In de Maalse Steenweg 171 is Isaura Van Steenbrugge (33) van start gegaan met Medicure by Isaura. “Ik ben mijn loopbaan begonnen als zorgkundige, maar heb daarna lange tijd in de hr-sector gewerkt. Nu keer ik terug naar mijn oude liefde: de medische sector.”

Isaura Van Steenbrugge, die met haar gezin in Oedelem woont, opende op maandag 6 januari de deuren van haar eigen voetverzorgingspraktijk onder de noemer Medicure by Isaura. Het is voor haar opnieuw een bijzonder nieuwe stap in een al gevarieerde loopbaan. “Ik ben zorgkundige van opleiding en werkte eerst vijf jaar bij thuis hulp Familiehulp en daarna een kleine twee jaar bij een woon-zorgcentrum van de Orpea-groep”, zegt Isaura. “Door een andere persoonlijke situatie, want ik had toen al twee kinderen, besloot ik een carrièreswitch te maken. In de zorg had ik vaak weekend- en nachturen en dat werd echt wel zwaar in combinatie met mijn gezin.”

Isaura kwam terecht in human resources, waarin ze begon als hr-consultant bij AGO Jobs en HR. “Ik ben bij dat bedrijf kunnen opklimmen tot sales consultant en office manager van een nieuwe vestiging in Oostende, waar ik toen ook woonde”, vertelt Isaura, die nadien ook nog twee jaar werkte als hr-manager bij Summa in Gistel.

Oude liefde

“Maar ik begon het verzorgende en de medische omgeving vanuit het eerste deel van mijn loopbaan echt te missen en besloot om terug te keren naar mijn oude liefde. Zo ben ik een opleiding voetverzorging gaan volgen”, gaat ze verder. “Aanvankelijk was dat met de bedoeling om dat in bijberoep te doen maar finaal, na een gesprek met mijn laatste werkgever, koos ik toch voor een volledig nieuwe start.” Isaura focust zich in haar praktijk op medische pedicure; dus vooral gericht op oudere mensen, personen die vaak veiligheidsschoenen dragen en sporters die hun voeten heel intensief gebruiken. “Daarnaast biedt ik ook een luxemedicure met voetmassage aan, net zoals het plaatsen van gelnagels voor vrouwen die mooie voeten willen tegen de zomer”, geeft Isaura nog mee. (PDV)

Info: medicurebyisaura.be.