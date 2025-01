Illegaal woonzorgcentrum moest eind september sluiten, maar deed dat niet, minister grijpt in: “Systematisch misbruik van kwetsbare personen”

De schrijnende toestanden in het illegaal woonzorgcentrum ‘Serving You’ in Bredene duren voort. In februari vorig jaar bracht onze krant enkele getuigenissen naar buiten over de problemen en de manier waarop mensen er behandeld werden. Daarop besliste minister Hilde Crevits (CD&V) dat het woonzorgcentrum eind september dicht moest. “De zaakvoerster blijft maar mensen binnenhalen”, zegt een naar eigen zeggen machteloze burgemeester Steve Vandenberghe (Vooruit).

Versleten matrassen die worden omgedraaid, poetsvrouwen die medicatie verdelen, zorgkundigen die injecties geven: het rijtje overtredingen in het woonzorgcentrum dat er eigenlijk officieel geen is, bleek lang te zijn toen enkele ex-werkneemsters besloten om niet langer te zwijgen. De besloten vennootschap Serving You, gerund door N.S., een verpleegkundige met naar eigen zeggen 32 jaar ervaring, heeft twee locaties in Bredene waar mensen – volgens hun website – een warme thuis krijgen. Alleen bleek die thuis niet zo warm te zijn als ze op hun website werd voorgesteld.

N.V. werkte in 2023 welgeteld één maand bij Serving You en getuigde over de schrijnende toestanden. “Ik werd er verplicht om handelingen uit te voeren waarvoor ik niet ben opgeleid”, vertelt de vrouw. “Als zorgkundige – waarvoor ik werd opgeleid – mag je bijvoorbeeld geen intramusculaire toedieningen (injecties in de spier, red.) doen, je mag geen medicatie klaarzetten of wondzorg uitvoeren. Dat zijn allemaal taken die een verpleegkundige toekomen. Maar voerde ik die niet uit, dan was er geen zorg.”

Zelfs poetsvrouwen moesten er soms medicatie verdelen in pillendoosjes. “Matrassen die tot op de naad versleten waren, werden omgedraaid. Was ook die kant versleten, dan moest ik een deken zoeken om erover te leggen”, klonk het nog.

Geen vergunning

Beide locaties werden uitgebaat als woonzorgcentrum, maar daar werd echter nooit een vergunning voor afgeleverd. Zo werden in de Tulpenlaan 26 mensen verzorgd en in de Duinenstraat verbleven 15 mensen. “We halen de situatie al jaren aan bij het Agenstschap Zorg. Het is de overheid die een beslissing moet nemen om het illegale woonzorgcentrum te sluiten”, liet de burgemeester vorig jaar vallen.

En dat deed de overheid uiteindelijk ook. In augustus vorig jaar kondigde toenmalig minster van Zorg Hilde Crevits (CD&V) – de minister kwam speciaal naar Bredene om dat nieuws te melden – aan dat het woonzorgcentrum eind september de deuren moest sluiten. De maat bleek vol te zijn. Alleen blijkt het woonzorgcentrum op vandaag nog steeds de deuren niet gesloten te hebben. Tot ergernis van de burgemeester. “We krijgen te weinig steun van het Agentschap Zorg in deze zaak”, wijst de burgemeester in hun richting. “Eind september moest de zaakvoerder het illegale woonzorgcentrum gesloten hebben, dat heeft ze niet gedaan. Het Agentschap Zorg kijkt naar het lokale bestuur, maar ik ga geen mensen in de kou zetten. Op vandaag verblijven er nog elf mensen.”

Wachtlijsten

Mensen die volgens de burgemeester niet naar een woonzorgcentrum kunnen omdat ze te jong zijn. “Er zijn ellenlange wachtlijsten om mensen in deze situatie hulp te bieden. Er moet dringend iets gebeuren, zo veel is duidelijk. We hebben al verschillende keren samengezeten met het Agentschap, maar er gebeurt niets. Die vrouw pakt altijd maar mensen bij en wij staan machteloos toe te kijken. We blijven nochtans verderzoeken naar oplossingen, elke dag opnieuw. Maar die zijn er momenteel gewoon niet. Het Agentschap Zorg moet nu stappen ondernemen.”

Vlaams Minister van Welzijn Caroline Genez (Vooruit) grijpt nu in. “Iedereen in Vlaanderen verdient de beste zorg”, klinkt het bij de minister. “Wat Serving You jarenlang deed is daarmee niet te verzoenen. Medicatie werd niet veilig opgeborgen, het zorgpersoneel was niet permanent aanwezig, de gebouwen waren afgeleefd, en de vrijheid van de bewoners werd onnodig veel ingeperkt. Het is dan ook goed dat we hebben besloten deze niet-erkende voorziening te sluiten. We willen niet dat mensen wonen in slechte omstandigheden, belabberde zorg krijgen, en dan nog eens hoge facturen moeten betalen.”

“Natuurlijk is een sluiting voor de inwoners en hun families, én de lokale besturen die verantwoordelijk zijn voor het vinden van nieuwe woonplaatsen, een grote uitdaging”, gaat het verder. “Het Departement Zorg voorziet daarom al extra ondersteuning aan lokale besturen bij de sluiting van zorgvoorzieningen. Maar het mag geen argument zijn om systematisch misbruik van kwetsbare personen toe te laten. En dat is helaas in de meeste voorzieningen die hardnekkig weigeren de regels te volgen, het geval.”

“Deze case laat nog maar eens zien dat het najagen van pure winst niet thuishoort in de zorg, en vaak ook niet een garantie is voor zorg van goede kwaliteit. Dat blijft een kerntaak van de overheid. Deze Vlaamse regering gaat dan ook fors meer investeren, in meer plekken in de woonzorgcentra, in meer en toegankelijkere geestelijke gezondheidszorg, maar ook in sociale woningen en initiatieven zoals Housing First, waar een grote groep van de resterende inwoners in de voorziening in Bredene mee geholpen zouden zijn”, besluit de minister van Welzijn.