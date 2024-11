“Ik hou de mensen een spiegel voor”: Nathalie leest je tenen en zegt wie je bent

Nathalie Van Loocke (43) uit Roeselare is reflexoloog, maar mag zich sinds kort ook een van de 15 gecertificeerde tenenlezers van het land noemen. “Door de tenen te lezen houd ik de mensen een spiegel voor.”

Medische pedicure is wijdverbreid en ook bij reflexologie en reiki kunnen de meeste mensen zich wel een beeld vormen, maar Nathalie Van Loocke is tenenlezer en dat vraagt toch om een woordje uitleg. “Tenenlezen is geen fysieke behandeling van voeten of tenen. Bij tenenlezen helpen we mensen op weg naar meer inzicht in hun eigen persoonlijkheid om hen zo een kleurigere toekomst te bieden. Je zou kunnen zeggen dat we de mensen proberen bewust te laten worden waar het schoentje wringt.”

Nieuwe uitdaging

“En dan te weten dat ik eigenlijk bijna heel mijn leven helemaal niets met voeten had. Erger nog, ik vond ze bij andere mensen vaak lelijk en alles behalve appetijtelijk. Op zoek naar een nieuwe uitdaging heb ik cursussen fotografie gevolgd, ik heb ook het diploma schoonheidsspecialiste en zelfs medische pedicure ondanks mijn afkeer. En toch is het dat laatste geworden. Maar ik wou nog iets zinvollers en dat is tenenlezen geworden”, aldus Nathalie.

“Vroeger vond ik de voeten van andere mensen vaak lelijk, allesbehalve appetijtelijk”

“Bij het tenenlezen focussen wij ons meer op de persoonlijkheid, het gedrag en het karakter. Eigenlijk houden we via het tenenlezen de mensen een spiegel voor zodat ze zichzelf beter leren kennen en dan stappen kunnen ondernemen om hun levenswijze of hun gedrag bij te sturen.”

Betekenis

“Elke teen vertelt me iets anders. Een lange dikke teen, de communicatieteen zoals we die noemen, zegt dat je allicht een grote babbelaar bent en een andere teen die wat scheef staat richting dikke teen vertelt dat je beïnvloed bent door het verleden. De kleine teen rechts zegt iets over angst en onzekerheid terwijl de voorlaatste teen links mij een beeld geeft van het liefdesleven”, legt Nathalie uit.

“We proberen mensen bewust te laten worden waar het schoentje wringt”

“Veel mensen steken hun tenen weg en steken daardoor ook zichzelf wat weg. De mooiste tijd voor mij is de zomer. Op het strand kijk ik dan ook steevast naar de tenen van de mensen. Zie ik een grote communicatieteen dan weet ik dat ik die persoon mag aanspreken voor een babbeltje”, lacht Nathalie.