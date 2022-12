Het Kloosterhof bestaat tien jaar: “Uitgegroeid tot vaste waarde”

Het Kloosterhof vierde het tienjarig bestaan. Het centrum voor dagverzorging biedt ouderen met zorgnoden een veilige en warme plaats om samen te komen.

“Op 3 december 2012 opende het centrum voor dagverzorging Het Kloosterhof de deuren. Het bezinningscentrum van het klooster, dat toen Mariaburcht heette, werd in korte tijd omgebouwd tot het huidige dagverzorgingscentrum”, blikte adjunct directeur Cassiers Leen Nys terug. Zij speechte in naam van directeur Gerdy Desmet.

“Destijds werd gestart met 10 bezoekers en een gemiddelde bezetting van 2,8 bezoekers per dag, tegenwoordig zijn dat er 55 met een gemiddelde bezetting van 18,4 per dag. De bezoekers komen hoofdzakelijk uit de brede omgeving van Diksmuide en Diksmuide zelf.”

Leuke activiteiten

De bezoeker die het langst naar het Kloosterhof komt, Gerard Crevits, werd met een attentie bedacht. Gerard bezoekt het centrum al zeven jaar. “Doordat hier een aanbod van professionele zorg, leuke en zinvolle activiteiten en specifieke activatie- en revalidatieoefeningen worden voorzien, kunnen ouderen hier een leuke dag doorbrengen. Bovendien vertoeven ze in een gezellige, huislijke sfeer onder bekenden en vormen ze samen de Kloosterhoffamilie. Het is zoveel beter samen te zijn dan in je eentje in eenzaamheid de dagen te slijten. En op die manier worden ook de mantelzorgers wat wordt ontlast én kunnen mensen veel langer thuis blijven wonen.”

In 2023 start de bouw van een nieuw centrum voor dagverzorging en dienstencentrum

“Het centrum wil aanvullend werken met partners in de thuiszorg” aldus Leen Nys. “Samen met deze partners en de mantelzorgers kunnen we een netwerk van zorgondersteuning aanbieden in thuissituaties.”

Bouwplannen

“Ten slotte wil ik nog een tipje van de sluier lichten over ons nieuwbouwproject: we hebben bouwplannen voor een volledig vernieuwd centrum voor dagverzorging en samen met deze nieuwbouw zal een volledig nieuw Lokaal Dienstencentrum opgetrokken worden. Het bouwconcept brengt deze twee zorgvormen samen in een volledig nieuw buurthuis. Het nieuwe buurthuis zal worden gebouwd op het terrein aan de overkant van de straat. Met deze belangrijke investering in Vladslo wil WZC Cassiers volledig de kaart van kleinschalige, buurtgerichte zorg en welzijn trekken. We hopen begin volgend jaar de vergunningen te verkrijgen om in 2023 de werken te kunnen aanvatten.”

Ook burgemeester Lies Laridon loofde de werking van het Kloosterhof. “Wat tien jaar geleden kleinschalig begon, is intussen uitgegroeid tot een vaste waarde in de regio en er moeten steeds plaatsen bij gecreëerd worden. Mensen komen hier met eigen vervoer of met het busje naartoe en worden van het begin van de dag tot het einde vertroeteld”, sprak burgemeester Laridon.

“We vinden in Diksmuide de zorg voor onze ouderen heel belangrijk. In LDC De Klaproos kunnen mensen met zorgnoden maar ook de mantelzorgers en alle anderen van de buurt genieten van de diensten en even tot rust komen bij een kop koffie, een boek lezen of deelnemen aan een activiteit. Dit is zeer waardevol”, besloot burgemeester Laridon. (ACK)