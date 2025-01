Gwylim (27) en Gil (30) zijn nieuwe uitbaters Concrete Gym: “We bieden ook coaching aan”

Personal trainers Gwylim Vanderschaeghe (27) en Gil Helsmoortel (30) zijn de nieuwe uitbaters van Concrete Gym aan het sportpark Drogenbrood in Beernem. Het duo nam de zaak over van de vorige uitbaters, en pakt meteen uit met een vernieuwd concept. “We deden wat verbouwingen en bieden hier een totaalpakket aan”, klinkt het.

Na de opening op 3 januari zijn Gwylim en Gil ondertussen helemaal ingewerkt. Niet dat dat nog nodig was, want beide sportievelingen waren al langer aan de slag in de fitness aan sportpark Drogenbrood. “Ik ben hier zes maanden geleden begonnen omdat we toen met het idee speelden om de zaak over te nemen. Gil werkt hier al meer dan drie jaar. We geven hier allebei onze sessies als personal trainer, maar bieden ook coaching en ander advies aan”, vertelt Gwylim.

Nieuwe toestellen

Na de overname verbouwde het duo meteen een en ander in het pand naast het zwembad. “We legden een nieuwe vloer, een mat die is gemaakt voor fitnesscentra. Daarnaast plaatsten we al vijftien nieuwe toestellen. Bovendien werken we met een geautomatiseerd systeem, waardoor iedereen met een abonnement hier op elk moment kan komen sporten. We openen elke dag om 6 uur en zijn elke dag open tot 22 uur. Op zaterdag sluiten we om 15.30 uur en op zon- en feestdagen om 12.30 uur. Wij zijn hier dagelijks, maar ook als we even in een sessie zijn, kunnen klanten binnen en buiten om te sporten”, vertelt Gil. Dat kan via een handige applicatie waarop je ook je abonnement kan kopen.

Concrete Gym mikt op een heel breed publiek. “Eigenlijk is iedereen die met gezondheid bezig is, hier meer dan welkom. Zowel ouderen die meer willen bewegen als bodybuilders die het maximale willen presteren, kunnen hier terecht. Tijdens het openingsweekend mochten we al meer dan 700 mensen verwelkomen”, gaat Gwylim verder.

Kinesisten

Op de benedenverdieping van het pand staan alle fitnesstoestellen, boven is een cardioruimte en een ruimte voor groepslessen. “Maar daarnaast is er ook een miniwelness en recoveryroom voor mensen die even willen recupereren. Dat zit in het abonnement, dus iedereen kan dat doen”, vertelt Gwylim.

“We beschikken ook over twee kinesisten die in een eigen bureau in het pand werken. Op die manier hebben we alles onder een noemer om mensen met sport te laten bezig zijn. Van voeding tot mindset als herstel, je kan hier voor allerlei professionele dienstverlening terecht”, besluit Gil.