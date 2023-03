Gloednieuwe zorgcampus Sint-Pietersmolenwijk houdt open deur

De gloednieuwe zorgcampus Sint-Pietersmolenwijk in Brugge, gelegen tegenover de Sint-Pietersplas in de Rik Slabbinckstraat, zet op zondag 19 maart – Dag van de Zorg in Vlaanderen – zijn deuren open voor het grote publiek. Deze zorgcampus is de nieuwste, grootste en meest toekomstgerichte campus van Mintus. Ouderenzorg en kinderopvang gaan er hand in hand. Met een prijskaartje van 52 miljoen euro is dit ook de grootste investering van de huidige legislatuur.

De opening van zorgcampus Sint-Pietersmolenwijk is voorzien begin mei. De 124 bewoners van het huidige WZC Minnewater nemen er dan hun intrek. “Voor onze ouderen zal het even wennen zijn aan de nieuwe omgeving en het hypermoderne comfort. Kleinschalig wonen in een groot gebouw wordt de norm. Er is ruimte voor 232 bewoners, maar het moet in de eerste plaats een warme thuis voor iedereen worden”, zegt Valery Nys, directeur WZC Minnewater.

Op de zorgcampus is er ook een centrum voor dagverzorging, met plaats voor 30 mensen.

Uitgebreide kinderopvang

Ook de kinderopvang, waar 36 kinderen voltijds kunnen verblijven, krijgt op de nieuwe zorgcampus een stek. “We breiden uit naar twee leefgroepen, da’s heel wat. De buitenschoolse opvang die erbij komt, is een extra uitdaging, maar die helpt de kinderopvang ook versterken. We zijn van plan om samen met de WZC-bewoners evenementen te organiseren op themadagen, net als kleine activiteiten. Door even naar het WZC te stappen, halen we de band tussen de senioren en de kinderen aan”, aldus Tim Maenhout, directeur De Blauwe Lelie.

“Op de Dag van de Zorg krijg je een unieke kans om dat nieuwe verhaal voor het eerst te ontdekken”, laat schepen Pablo Annys weten. “Tussen 10 en 17 uur zijn er doorlopend rondleidingen en kan je terecht bij infostands. Kandidaat-medewerkers kunnen jobs en vacatures screenen, toekomstige bewoners en bezoekers komen alles te weten over het zorg- en huisvestingsbeleid van dit gloednieuwe WZC. En voor de allerjongsten voorzien we animatie.” (CGRA)