Gedichten met woorden van dank voor AZ Delta Roeselare

Tijdens de week van de poëzie, die loopt van 27 januari tot en met 2 februari, zet Woordentij een bijzondere actie op poten in Roeselare. Vier dichters, die een persoonlijke link hebben met de zorg, willen het zorgpersoneel van AZ Delta een hart onder de riem steken door hun dank en respect via een gedicht te uiten. De gedichten worden op 28 januari voorgelezen.

Ook Woordentij, de organisatie die kleinschalige poëzie-evenementen op touw zet, heeft door de huidige coronamaatregelen hun concrete plannen moeten wijzigen. “Op 15 januari 2022 hadden we ‘Muziek in zinnen’ geprogrammeerd in het Washboard Art Gallery en het Cultuurcafé in Antwerpen”, begint Tom Veys te vertellen. “Die activiteit hebben we helaas moeten annuleren. Ondertussen staan we echter al klaar met een nieuw initiatief: ‘Zorghelden’. Dat is een idee van medebestuurslid Daniel Billiet. Tijdens de eerste golf en de lockdown ondersteunden veel mensen de onbaatzuchtige inzet en het keiharde zwoegen van het verplegend personeel. Ondertussen zitten we midden in de vijfde golf en het zorgpersoneel heeft nog nauwelijks de tijd gehad om even op adem te komen. Het oorspronkelijke, dankbare enthousiasme vanuit de maatschappij is zo goed als volledig stilgevallen. Daarom vinden wij, de organisatoren van Woordentij, dat het hoog tijd is om het zorgpersoneel opnieuw een hart onder de riem te steken.”

Persoonlijke link

Concreet hebben vier dichters, Shari Van Goethem, Kathleen Boogmans, Daniel Billiet en Tom Veys, elk op hun eigen manier een gedicht geschreven die dank en respect uitdrukken. Die dichters werden door Woordentij geselecteerd, aangezien zij een persoonlijke link met de zorg hebben.

Hun gedichten zullen op vrijdag 28 januari, tijdens de week van de poëzie, om 13.30 uur in AZ Delta in Roeselare worden voorgelezen. Achteraf zullen ze op prentbriefkaarten aan het zorgpersoneel worden geschonken. (SM)