Eerste opendeurdag in WZC St.-Medard Wijtschate op dag van de zorg: belevenistafel wordt voorgesteld

Nu zondag 19 maart wordt voor het eerst een opendeur gehouden in het WZC St.-Medard in Wijtschate. “Bedoeling is om iedereen kennis te laten maken met de werking in ons woonzorgcentrum”, zegt bevoegd schepen van sociale zaken Bert Doise.

De opendeur start al vroeg in de zondagmorgen wanneer het voltallig schepencollege met op kop burgemeester Wieland De Meyer een handje gaat helpen.

“We geven inderdaad het goede voorbeeld met het oog op het versterken van onze zorg- en verpleegkundigen. We kozen ook bewust om de opendag te houden op de Dag van de Zorg die dit jaar een bijzonder relevant en actueel thema krijgt. ‘Werken in Zorg en Welzijn’ wordt de kapstok van alle acties. Want werk is er genoeg. Verschillende vacatures blijven oningevuld, alle campagnes en tv-programma’s (zoals ‘Een echte job’) ten spijt. Hier in ons WZC kunnen we de puzzel wel nog wekelijks leggen.”

Aansluitend op het ochtendwerk van het personeel is het vanaf 11 uur het moment om letterlijk te proeven van het woonzorgcentrum. “Het is al langer niet meer van deze tijd dat vanuit onze keuken één grote pot vertrekt waarbij alle bewoners hetzelfde op dezelfde manier moeten eten. Dat willen we tijdens de opendag ook tonen aan de bezoekers.”

Op het programma

Belangrijk voor de bewoners is en blijft het contact met familie en buren. “We blijven activiteiten organiseren in onze cafetaria. Zo is het dorpsrestaurant al langer een groot succes. En we blijven herhalen dat ook de buren steeds welkom zijn voor een babbel met onze bewoners.”

Tijdens de opendag zijn er doorlopend rondleidingen en demonstraties van tilliften, relaxatie- en zorgbaden. Van 10 uur tot 16 uur is er kinderanimatie. Om 13u wordt de belevenistafel voorgesteld. “Vergelijk het met een tv-toestel die plat ligt op een tafel. Via een touch screen kunnen tal van spelletjes gespeeld worden. Nu al hebben we een aanbod van 70 verschillende programma’s op dit digitale bord. Zo installeerden we een foto-app en zullen we de foto’s van de opendeur nadien in de app plaatsen.”

“Voor onze bewoners leidt dit ongetwijfeld tot een pak mooie verhalen en zullen herinneringen aan de personen op de foto’s onderling uitgewisseld worden. De belevenistafel is er voor álle ouderen: van vitale senioren tot ouderen met ernstige geheugenproblematiek. Door het brede aanbod vankan iedereen meedoen. De belevenistafel is een laagdrempelige manier om ouderen bij elkaar te brengen en geeft hen de kans meer van zichzelf te laten zien en plezier te hebben.”

(MD/ Foto EF)