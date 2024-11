Curando neemt 6 fit-o-meters in gebruik aan wzc Patershof

Een aantal bewoners, mensen van Curando en de burgemeester van Beernem Jos Sypré (CD&V) bliezen vorige week verzamelen voor de onthulling van de nieuwe Fit-o-meter op het domein van woonzorgcentrum Patershof in Beernem. “Dit konden we doen dankzij een subsidiedossier van de Eerstelijnszone”, vertelt Ann Vandaele, referentiepersoon Dementie van Curando.

Alleen of begeleid

“Voor de gelegenheid van de Werelddag Dementie schreven zij zo’n subsidiedossier uit. Daarmee konden we iets ontwikkelen dat deze keer in het teken stond van bewegen. We kozen voor de Fit-o-meter. Daarmee kunnen ouderen alleen, of samen met mantelzorgers oefeningen doen”, vertelt Vandaele. “We werkten hier een aantal maanden aan. Onze technische dienst plaatste de borden, maar voorheen hebben andere medewerkers samen met een ontwerper de borden gemaakt. De voorbije dagen waren sommige bewoners zelfs al eens stiekem de oefeningen aan het uitvoeren.”

Interactie

Op het hele domein staan zes verschillende oefeningen. “Bij elke oefening is ook een QR-code voorzien. Via die weg kan je een filmpje zien met een iets moeilijkere oefening. Daarmee kunnen ouderen de oefeningen doen samen met hun kleinkinderen. Die interactie tussen jong en oud kunnen we stimuleren met beweging, en dat is zeer goed voor de ouderen”, vertelt ze.

“We zeggen eigenlijk te vaak dat ouderen dit niet zouden kunnen. Maar eigenlijk kunnen ze vaak nog veel meer dan we denken. Met deze oefeningen stimuleren we dat, en komen ze meer in beweging dan ze anders zouden doen.” (AVH)