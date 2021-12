Cérise Crombez (20) start een eigen schoonheidssalon: “In Parijs bijgeschoold tot make-upartieste”

Cérise Crombez is een jongedame die weet wat ze wil. “Ik heb altijd gedroomd van een eigen schoonheidssalon en nu is het zover. Hoewel ik amper een week gestart ben, zit ik al aardig volgeboekt. Ik volgde dan ook extra opleidingen -onder meer in Parijs – om me te kunnen onderscheiden van andere zaken.”

Het was al haar kinderdroom om schoonheidsspecialiste te worden en na de middenschool in Lendelede trok Cérise Crombez richting Brugge om daar haar diploma te halen. “Na het middelbaar onderwijs had ik een duidelijk plan. Ik wilde naar Parijs omdat dat toch dé stad is die bekend staat om make-upartiesten. Om dat te realiseren ging ik eerst zes maanden Frans studeren. Maar hier gooide corona al een eerste keer roet in het eten. De opleiding van zes maanden duurde uiteindelijk maar vier maanden. Daarna kon ik naar de gerenommeerde school waar ik mijn master make-up artist kon behalen.”

Een jongedame in Parijs. Ook een droom die uitkwam?

“Die eerste twee maanden waren echt fantastisch. Parijs is natuurlijk een bruisende wereldstad. Let wel: ik denk niet dat ik er zou kunnen wonen, het is me te druk. Je hoort altijd en overal toeterende wagens en allerlei sirenes. En toen de coronamaatregelen werden verstrengd, konden we nergens meer naar toe. De avondklok werd ingesteld op 18 uur, maar daar mocht je in tegenstelling tot bij ons wel in je huis of op je appartement zoveel mensen uitnodigen als je wilde. Het was vooral buiten dat de regels golden. We zijn dan maar veel gaan picknicken. Ik zat er ook op school in een internationaal gezelschap. Die verschillende culturen, het doet je wel goesting krijgen om iets meer van de wereld te zien. En toen de maatregelen weer versoepeld werden, mocht je overal binnen met je coronapas. De winkels waren open, maar ook in de clubs kon er weer gefeest worden.”

Ik zat al twee keer naast mijn pa als copilote in de Rally van Kortrijk

Ondertussen ben je al opnieuw drie maanden op de Bosmolens.

“Ik wilde nog niet meteen starten met mijn zaak, ik ben eerst nog gaan werken in Ici Paris XL. Maar ondertussen kreeg mijn zaak wel vorm. We moesten uiteraard op zoek naar een naam. Uiteindelijk zijn we bij CIRIS uitgekomen. De C staat voor de eerste letter van mijn naam. IRIS verwijst dan weer naar het oog en het feit dat ik hier oog heb voor detail. En CIRIS klinkt in zijn geheel ook wel een beetje als mijn naam. Maar ik wilde vooral geen naam waarvan er al tien bestonden. En daarin zijn we geslaagd. Als de mensen je zoeken, is het best dat ze meteen bij jou terechtkomen.”

Je werkt vanuit de ouderlijke woning.

“Ja, dat klopt. Achteraan in onze tuin heb ik een ruimte waar ik mijn ding kan doen. Vooraan moet nog een bord komen en zal mijn papa nog in cortenstaal de naam van de zaak etaleren. Dit is een voorlopige oplossing, binnen twee jaar hoop ik samen te gaan wonen met mijn vriend. Hij runt nu al in bijberoep GV Car Detail waarmee hij zich toelegt op het polieren, leggen van coatings… op wagens. We zullen dus wat ruimte kunnen gebruiken.”

Je bent ook de enige van het gezin die niet in het familiebedrijf werkt.

“Dat klopt. Mijn papa is zaakvoerder van Alumac, mijn zus is er ook al aan de slag en mijn mama ging er zeven jaar geleden de boekhouding doen. Daarvoor werkte ze met mijn oma in New Penelop, modeboetiek en retouchezaak. Maar die is gesitueerd in de Vijfwegenstraat. De winkel is momenteel moeilijk bereikbaar.”

Hoe wil je je onderscheiden van de concullega’s?

“Vooral als make-upartieste heb ik in Parijs veel bijgeleerd. Ik ga daar ook workshops in geven en zou ook graag fotoshoots blijven doen. De mensen kunnen zich hier dus vakkundig komen laten maquilleren. Maar naast de traditionele schoonheidsverzorgingen als manicure, pedicure en epilatie doe ik hier ook gelnagels en kun je hier zelfs je tanden laten bleken. Ook de wenkbrauwen verzorgen we met precisie. Voor wie zich niet wil laten tatoeëren, plaatsen we hennabrows. Daarbij worden de wenkbrauwen opgemeten, geëpileerd en daarna ingekleurd met henna die natuurlijk en voedend werkt. Er zijn ook de browlaminations voor mensen die wat minder wenkbrauw hebben. Daarbij worden de wenkbrauwhaartjes gelift en verkrijgt men een voller effect.”

Hoe kunnen de mensen je bereiken?

“Ik werk uitsluitend op afspraak. Ze kunnen bellen, een mail sturen of via de sociale media een berichtje sturen. Hoewel ik nog maar net gestart ben, zit mijn agenda al aardig vol.”

Je houdt er ook aparte hobby’s op na!

“Eigenlijk heb ik niet zoveel tijd, ik stop veel energie in mijn werk. Maar ik sta zeker graag in de keuken. Tot voor kort ging ik ook kickboksen, een hobby die ik ook in Parijs onderhield. En ik ben ook copiloot in de rally. Ik ben al twee keer mee gemogen met mijn pa in de Rally van Kortrijk. Een unieke ervaring die smaakt naar meer.”