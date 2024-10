Camille De Ley (31) lanceert snacks voor honden met kanker

De Moerkerkse dierenarts Camille De Ley lanceert ‘BraveBites’: een snack voor honden die een kankerbehandeling ondergaan. “De snack stimuleert onder meer de eetlust en bevordert ook de stoelgang”, zegt Camille. “Een op de vier honden krijgt kanker, dus we spelen zeker in op een vraag.”

Hondenkoekjes in hartjesvorm met min of meer de textuur van een brownie. Niet alleen lekker, maar ook goed voor het welbevinden en de eetlust voor honden met kanker of die een behandeling tegen kanker ondergaan.

Dat zijn de BraveBites die dierenarts Camille De Ley (31) na grondig wetenschappelijk onderzoek uitwerkte en samen met United Pet Food op de markt brengt. “De timing is niet toevallig gekozen, want november is de Pet Cancer Awareness Month”, zegt Camille.

Specialisatie in oncologie

Deze dierenarts met grote interesse en specialisatie in oncologie werkt sinds november 2020 bij de Nederlandse dierenkliniek Anicura in Dordrecht. “Na mijn studies en mijn internship in eigen land, waarbij ik in diverse afdeling van een dierenkliniek werkte, trok ik naar Fitzpatrick Referals in Engeland om me er zeker ook rond oncologie bij te scholen. Na dat jaar vernam ik via een vriendin die daar werkte dat er bij Anicura in Nederland een plekje vrij kwam. Daar werk ik nu drie dagen per week. In Nederland staan ze er ver op vlak van dierengeneeskunde en er zijn ook veel baasjes met een medische verzekering voor hun huisdieren”, vertelt Camille.

Onderzoek

“Ik kreeg steeds meer vragen van baasjes over wat ik een hond met kanker moest geven. Je moet weten dat één hond op vier kanker krijgt en bij honden ouder dan tien jaar is dat bijna de helft”, gaat Camille verder. “Ik heb zelf wetenschappelijk onderzoek gedaan en heb een snack samengesteld op basis van kip en met een aantal belangrijke supplementen in, zoals prebiotica om de vertering en stoelgang te bevorderen en ook de eetlust te stimuleren. Een percentage van de opbrengst gaat overigens naar het veterinair kankeronderzoek.