10 cursisten slagen voor cursus Eerste Hulp – Help bij Rode Kruis-Kortrijk

Met trots feliciteert Rode Kruis-Kortrijk tien cursisten die met succes de opleiding ‘Eerste Hulp – Help’ hebben afgerond. Na maanden van intensieve training ontvingen zij vorige week hun welverdiende Eerste Hulp-brevet.

Essentiële vaardigheden onder de knie

De cursus bestond uit twaalf lessen van elk twee uur, verdeeld over twee reeksen. Onder begeleiding van ervaren instructeurs leerden de deelnemers uiteenlopende vaardigheden, waaronder het benaderen van een slachtoffer, het verzorgen van verwondingen en het uitvoeren van reanimatie met behulp van een AED-toestel. Deze praktische vaardigheden bereiden hen voor op het bieden van effectieve hulp in noodsituaties.

De volgende cursisten behaalden hun brevet: André Mertens, Jonathan Vancoillie, Robin Coulier, Amélie Cannaert, Vincent Cannaert, Dennis Dierickx, Hanne Salomez, Katrien Sobry, Dries Himpens en Victor Vincke.

Nieuwe kans in februari 2025

Wie zich geïnspireerd voelt, er start een nieuwe gratis cursus ‘Eerste Hulp – Help’ op dinsdag 4 februari 2025. Deze vindt plaats in het Rode Kruis-lokaal aan de Antoon Van Dycklaan 14a in Kortrijk en wordt gegeven op dinsdag- en donderdagavonden van 19 tot 21.15 uur.

De cursus biedt praktische training in eerste hulp, waaronder het reageren op noodsituaties, het verzorgen van diverse letsels en aandoeningen, en reanimatie met gebruik van een AED-toestel. Iedereen kan deelnemen en zo een waardevolle bijdrage leveren aan een veiliger samenleving.

Inschrijven

Wie interesse heeft in de cursus kan contact opnemen met Frank Masselus via vorming@kortrijk.rodekruis.be. Inschrijven is eenvoudig en kan via het online platform leerhelpen.rodekruis.be met de uitvoeringscode mjmtj7.

“Grijp deze kans om levensreddende vaardigheden te leren en sluit je aan bij de groeiende groep burgerhulpverleners die het verschil kunnen maken in een noodsituatie!”