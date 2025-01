Tweede editie van jobbeurs voor huisartsen, verpleegkundigen en praktijkondersteuners

Na een eerste succesvolle editie in 2023, organiseren de huisartsenkringen in West-Vlaanderen voor de tweede keer een jobbeurs op zaterdag 15 maart 2025.

“In deze tweede editie trekken we het zelfs nog wat breder en richten we ons, naast (startende) huisartsen en huisartsen in opleiding, ook tot verpleegkundigen en praktijkondersteuners. Op die manier willen we huisartsenpraktijken die versterking zoeken voor hun praktijk in contact brengen met deze groepen die zich willen oriënteren in de onze provincie.”, klinkt het.

Tijdens deze jobbeurs kunnen onder andere huisartsen in opleiding, huisartsen die een praktijk zoeken, verpleegkundigen en praktijkondersteuners in gesprek gaan met huisartsen die een nieuwe collega zoeken. Deze jobbeurs vindt plaats op zaterdagvoormiddag 15 maart 2025 tussen 10u en 13u in Ardooie (Deforce Medical).

Het vinden van een praktijk die bij je past, is soms een heuse zoektocht. Jonge of net afgestudeerden binnen de zorgsector hebben veel keuze, er zijn immers veel vacatures. Bovendien kruipt er veel tijd en energie in het opzoeken van vacatures, schrijven van sollicitatiebrieven, langsgaan bij praktijken, eventueel leren kennen van een nieuwe regio enz.

“Als West-Vlaamse huisartsenkringen vinden wij efficiëntie belangrijk, daarom de idee om deze groepen samen te brengen op één voormiddag”, gaat men verder.

De bezoekers van de jobbeurs kunnen bij hun inschrijving hun discipline en een voorkeursregio opgeven. Op de jobbeurs zelf staat ook aangegeven naar welke ondersteuning de huisartsenpraktijken op zoek zijn. Zo matchen we efficiënt de geïnteresseerde personen bij de geschikte praktijken.