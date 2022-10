Taboesfeer rond kanker doorbreken door theatervoorstelling

Op donderdag 20 oktober draagt de volledige ploeg van het gemeentebestuur van Kuurne een geel lintje om hun steun te betuigen aan iedereen die vecht tegen kanker.

Omdat er nog steeds een taboe hangt rond het thema, sloegen de welzijnsdienst en de vrijetijdsdienst de handen in elkaar om een voorstelling te programmeren in de Kubox. De keuze viel op het theaterstuk “Chemodag is de beste dag van de week” door Toneelgroep Wuivend Riet. De voorstelling is gebaseerd op het gelijknamige boek van Liesbeth Van Impe (hoofdredacteur van Het Nieuwsblad). Op woensdag 7 december om 20u staat het theatergezelschap op het Kuurnse podium.

“Sensibiliseren, informeren en preventief onderzoek naar kanker is heel belangrijk. Het is cruciaal dat de ziekte in een vroeg stadium gediagnosticeerd wordt”, vertelt Els Verhagen, schepen. “Ik heb het een tijd terug meegemaakt met mijn moeder. Bij haar werd de borstkanker ontdekt in een vergevorderd stadium. Hopelijk zal deze voorstelling de taboesfeer rond het thema doorbreken en laten meer mensen zich preventief onderzoeken.”

Het gemeentebestuur koppelt aan deze voorstelling ook een financiële actie. Per verkocht ticket schenken ze een euro aan Think Pink, de organisatie die in staat voor sensibiliseren en informeren van vrouwen met borstkanker, het ondersteunen van (na)zorgprojecten en het financieren van wetenschappelijk onderzoek.

“De keuze viel op Think Pink gezien de nauwe band met het thema van de voorstelling. Ze hebben duidelijke doelen waar we graag onze schouders willen onder zetten”, zegt Francis Benoit, burgemeester. “We vonden vrijwilligers binnen ons bestuur en personeel om de handen uit de mouwen te steken, daarnaast geven we als gemeentebestuur een extra financieel duwtje in de rug met de ticketactie.”

De burgemeester en schepenen zullen die avond, zij aan zij met personeelsleden van het gemeentebestuur, vrijwillig de bar uitbaten voor en na de voorstelling. Deze inkomsten zullen ook geschonken worden aan Think Pink.