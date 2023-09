Stresstival is uniek festival rond het thema stress en burn-out in Roeselare

Verschillende partners slaan op 4, 5 en 7 oktober de handen in elkaar voor de organisatie van het Stresstival, een uniek festival rond stress en burn-out.

“Met dit evenement willen we ervoor zorgen dat de drempel om hulp of lotgenoten te zoeken kleiner wordt. Dat doen we op een creatieve manier”, aldus schepen van gezondheid Michèle Hostekint (Vooruit).

Op 4, 5 en 7 oktober kan je tijdens de tiendaagse van de Geestelijke Gezondheid terecht in kenniscentrum ARhus voor het Stresstival. Tijdens dit driedaagse festival kunnen jongeren en volwassenen deelnemen aan allerlei workshops, lezingen, voorstellingen en animatie rond het thema stress en burn-out. “Een actueel thema want stress en burn-out zijn problematieken die steeds groter geworden zijn na de coronacrisis”, aldus schepen van gezondheid Michèle Hostekint (Vooruit).

Bekende gezichten komen langs

Voor de organisatie van het festival slaan de stad, Avansa Mid-en Zuidwest, kenniscentrum ARhus en een tiental andere partners de handen in elkaar. “Het festival biedt een platform voor zowel bekende als minder bekende gezichten om hun persoonlijke ervaringen te delen. Zo krijgen bezoekers de kans om in gesprek te gaan met de gekende VRT-journalisten Fatma Taspinar en Chris Van den Abeele en ook actrice Leen Dendievel en acteur Peter De Graef komen langs. Peter zal het onder andere hebben over hoe meditatie hem al dertig jaar helpt om mee te draaien in een stressvolle wereld”, aldus Arne De Jaegere van Avansa.

Yoga voor kinderen en grootouders

Daarnaast is er een heel divers aanbod van workshops en lezingen. “We houden ook een infomarkt waar regionale organisaties die zich inzetten voor geestelijke gezondheid aanwezig zijn. Het aanbod is erg divers, zo gaat er zelf een dansvoorstelling in première tijdens het festival, wordt er radio gemaakt en is er bijvoorbeeld ook yoga voor kinderen en hun grootouders. Op een creatieve manier brengen we het thema aan. We hebben een mooi programma samengesteld, maar het belangrijkste is ook dat de bezoekers weten waar ze bij problemen rond stress of burn-out terecht kunnen”, aldus Arne. Het volledige programma is te vinden via www.stresstival.be.