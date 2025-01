Stephanie (45) en Kathleen (55) willen autisme en ADHD bespreekbaar maken met ‘Ladiez on the spectrum’: “Velen blijven onder de radar”

Autisme of ADHD? Het zijn termen die een enorm breed pallet aan variaties kennen. Iedereen kan ermee geconfronteerd worden, al blijkt het uit diagnoses voornamelijk bij mannen voor te komen. Gelukkig is daar de laatste jaren al veel vooruitgang in gemaakt. Met ‘Ladiez on the spectrum’ willen Stephanie Behaegels (45) en Kathleen Watteyn (55) uit Menen het onderwerp bespreekbaar maken in de vrouwelijke doelgroep. “Vaak komt de diagnose bij vrouwen pas erg laat.”

Wie anno 2025 spreekt over autisme of ADHD heeft veelal wel een kleine notie hoe de aandoeningen zich manifesteren. Ook in Praktijk Sherpa, waar de Lauwse Stephanie en de Rekkemse Kathleen hun praktijkruimte hebben, zijn het geen onbekende termen. Beide dames zijn ervaringsdeskundigen en helpen mensen doorheen de wirwar van het dagelijks leven. “Het is niet voor niets dat we steevast spreken over spectrum”, klink het bij het duo. “Het zijn termen die evenzeer bekend als onbekend zijn. Iedereen heeft er wel eens van gehoord of iets over gelezen, maar het is dusdanig breed dat heel veel mensen, en vooral meisjes en vrouwen, onder de radar blijven.”

Chaos in het hoofd

In hun praktijk helpen beide dames mensen op weg, ongeacht of er een diagnose is of niet. Doorheen de jaren bleek echter dat één doelgroep systematisch op de achtergrond bleef. “En dan spreken we over de vrouwen! De diagnosetools baseren zich op onderzoek dat grotendeels met mannen en jongens werd uitgevoerd. Van vrouwen is zelden tot nooit sprake. Waarom? Het moet iets zijn dat historisch is gegroeid. In lang vervlogen tijden werden erg actieve kinderen simpelweg met de stempel van lastig geklasseerd. Ouders moesten maar wat strenger zijn en het beter doen. Dat ging die kinderen wel opnieuw op het juiste pad krijgen.”

“Later is dan eindelijk het besef beginnen groeien dat die kinderen misschien niet lastig waren, maar gewoon een beetje anders. Hoewel de uitdagingen van vrouwen op dezelfde domeinen liggen als die van mannen kunnen de kenmerken of het gedrag verschillen. Het lijkt erop dat vrouwen dit beter kunnen camoufleren en behendiger zijn in het kopiëren van allerhande sociaal wenselijk gedrag. Meisjes worden vaak al van jonge leeftijd aangeleerd om lief, aardig en zorgzaam te zijn. Ze worden geacht niet te luid, druk of agressief te zijn. Waarin de jongens pakweg vaker het huis op stelten konden zetten, ontstaat bij de meisjes dan weer eerder chaos in het hoofd.”

“Onder geen enkel beding gaan we dames proberen te genezen of te veranderen”

Studies die op dit moment nog onvoldoende blijken? Stephanie en Kathleen besloten alvast niet bij de pakken te blijven zitten. “Vrouwen die in het huishouden niets geregeld krijgen? Werk dat nu eens niet vooruit gaat of toch maar een organisatie die niet gestroomlijnd raakt? Pas nu beseft de maatschappij dat vrouwen op die manier met ADHD of autisme omgaan. Waar jongens vroeger hyperactief waren, werden meisjes al snel als lui, dom of dromerig opzijgezet. Er werd dus nooit echt werk gemaakt van een aanpak voor het dagelijks leven.”

Praktische aanpak

“Met Ladiez on the spectrum gaan we een dag lang aan de slag. Vrouwen kunnen zich inschrijven, waarna ze op 17 januari in onze praktijk welkom zijn. Van psycho-educatie tot workshops? Het komt allemaal aan bod. Op die manier willen we alle aanwezige dames leren omgaan met de gevolgen van hun ADHD. Vaak is het een kwestie van kleine dingen aan te passen in het dagelijks leven of op de werkvloer, om opnieuw wat rust in het hoofd te krijgen. Een bepaalde handeling of een manier van je dag te starten? Het kan het verschil maken tussen chaos of een gestroomlijnd verloop van diezelfde dag. Let wel: onder geen enkel beding gaan we dames proberen te genezen of te veranderen. Neen, het gaat echt om een praktische aanpak, voor en door dames. Alles verloopt in een huiselijke sfeer die vooral stabiliteit en veiligheid naar voren schuift.”

Info: https://xtra-coaching.be/wat/ladiez-on-the-spectrum