Scholen en chefs zetten schouders onder ‘Dag van de Volle Brooddoos”

Vandaag (5 juni) organiseert de Brugse kinderarmoedeorganisatie Stichting Pelicano de allereerste editie van de Dag van de Volle Brooddoos. Onder meer zes West-Vlaamse scholen en foodies zetten hun schouders onder het initiatief. Daarmee willen ze op een positieve manier de aandacht vestigen op de problematiek van lege of ongezonde brooddozen.

Een aantal bekende chefs gaan vandaag samen met Stichting Pelicano langs in enkele Vlaamse en Brusselse scholen om de leerlingen een gezonde lunch voor te schotelen. Dit wordt gekaderd in een bredere campagne waarbij de organisatie het stigma rond lege brooddozen wil weghalen.

“Het is zeer zichtbaar teken van armoede”, zegt Christiaan Hoorne, Algemeen Directeur van Stichting Pelicano. “Door alle kinderen, in armoede of niet, dezelfde gezonde maaltijd te geven, willen we het stigma van de lege brooddoos weghalen. Een lege brooddoos aan de eettafel valt op, ook bij andere kinderen. We hopen met de Dag van de Volle Brooddoos het thema nog eens op de agenda te zetten. Stichting Pelicano droomt ervan om de actie in de volgende jaren breder uit te rollen. Deze partners zetten hun schouders onder de campagne:

Chef-instructeur Charlotte Saesen van VORK in Kortrijk

van VORK in Kortrijk Viskok van het jaar Baptiste Tieberghien van Bistro Lin’eau in Wielsbeke

van Bistro Lin’eau in Wielsbeke Sterrenchef David Bertolozzi van Bistro Berto in Waregem

van Bistro Berto in Waregem Foodblogger Isabelle Uselli uit Ingelmunster

uit Ingelmunster Scholengroep Sint-Leo Hemelsdaele in Brugge

in Brugge Gemeentelijke Basisschool De Wegwijzer in Wakken

Volgens armoede- en leeflooncijfers zou naar schatting een kwart van de kinderen met honger op school zitten. Kinderen die te weinig of ongezond eten, lopen op termijn een leerachterstand op, blijkt uit een studie van de universiteit van Georgetown.