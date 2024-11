Samana ontvangt 50 leden op Dag van de Chronische Zieken

In het kader van de Dag van de Chronische Zieken werkte het bestuur van Samana Dadizele een uitgebreid programma voor de leden uit. Die werden onlangs uitgenodigd naar gc Den Ommeganck voor een ontspannende namiddag waar ze getrakteerd werden met taart en koffie. Daarna trok de groep naar de basiliek in Dadizele voor een misviering. Een vijftigtal leden tekende present. Ook de komende weken valt er heel wat te beleven bij Samana. Zo is er in november nog stoelyoga en komen de leden in december samen voor het kerstfeest. (BF/foto JS)