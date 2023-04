Poperinge zet zich in voor de 10.000 stappenclash en de strijd tegen borstkanker: “Iedereen aanzetten tot positieve levensstijl”

Poperinge zet zich dit jaar opnieuw in voor de 10.000 stappenclash van het Vlaams Instituut Gezond Leven. Dit jaar wordt de stappenclash gekoppeld aan de strijd tegen borstkanker, per 100 gewandelde kilometers doneert de stad 1 euro aan de organisatie Pink Ribbon.

De 10.000-stappenclash kadert in het vierjarig beweegproject ‘10.000 stappen: Elke stap telt!’ en vindt plaats tijdens de maand mei. Verschillende Westhoekgemeenten nemen het hierbij tegen elkaar op. De gemeente die op het einde van de maand de meeste stappen zet, in verhouding tot het aantal deelnemende inwoners, mag zich de winnaar noemen.

Aanzetten tot actief leven

Poperings welzijnsschepen Bryan Vanderhaeghe (Samen Vooruit) is enthousiast over het project: “10.000 stappen is een project dat volwassenen wil aanzetten tot een actieve leefstijl. Voor heel wat volwassenen is het immers niet vanzelfsprekend om regelmatig aan sport te doen. Onderzoek wijst uit dat 10.000 stappen per dag zetten hetzelfde positieve effect op je gezondheid heeft als elke dag een half uur extra bewegen. Het zetten van stappen kan overal: op het werk, tijdens verplaatsingen, in de vrije tijd of thuis. 10.000 stappen is er dus voor iedereen, ook voor wie minder van sport houdt of wie te weinig tijd heeft. Voor 65-plussers is 8.000 stappen per dag aanbevolen. Inwoners die onze stad mee naar de overwinning willen helpen stappen, moeten zich aansluiten bij de groep Poperinge op www.10000stappen.be en in mei elke dag hun gezette stappen invoeren.”

Borstkanker

Als extra stimulans doneert de stad bij elke gewandelde 100 km 1 euro aan de organisatie Pink Ribbon. Dit is een vzw die als missie heeft borstkanker en haar gevolgen te verminderen door enerzijds preventie en tijdige opsporing aan te moedigen, en anderzijds te werken aan de verbetering van de levenskwaliteit van personen en hun omgeving die geconfronteerd worden met deze ziekte, zowel tijdens als na de behandeling.