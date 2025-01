Plopsaland De Panne voert geen algemeen rookverbod in: “Die stap is nog te groot voor ons”

Sinds dit jaar is het rookverbod uitgebreid naar onder meer pretparken. In Plopsaland De Panne zijn er echter nog steeds vijf rookzones zoals voorheen. Dat mag ook volgens de wet als die uit het zicht liggen. Waarom voert het park geen algemeen rookverbod in? “Na de kerstvakantie sluiten we ons volledige park en dan denken we na over een betere integratie van die rookzones”, laat Plopsa-woordvoerder Gunther Tijsmans weten.

In 2023 was Plopsaland het eerste pretpark in België waar een rookverbod werd ingevoerd. Enkel in afgebakende zones mochten bezoekers nog een sigaret opsteken. Dat verbod werd toen ook opgenomen in het parkreglement. Sinds dit jaar is het rookverbod van overheidswege uitgebreid naar open publieke plaatsen zoals pretparken, dierentuinen, speeltuinen, kinderboerderijen en sportterreinen. Het rookverbod moet duidelijk gesignaleerd worden. Afgezonderde rookzones kunnen wel nog als die uit het zicht liggen en geen hinder voor niet-rokers teweegbrengen.

Plopsaland heeft zijn vijf rookzones tijdelijk met doeken van het zicht onttrokken. “Tijdens de sluitingsperiode in januari zullen we de rookzones op een mooiere en beter passende manier integreren in ons park”, reageert Tijsmans. “Door de afgebakende rookzones ondervinden niet-rokers geen hinder en kunnen rokers blijven roken zonder grote afstanden af te leggen. De zones bevinden zich bij het Dorpsplein aan de ingang, bij Heidiland, tussen Anubis The Ride en de Supersplash, in Wickieland en bij het Bos van Plop en Circus Bumba. Als rokers steeds naar de ingang moeten, ontstaat er een onduidelijke bezoekersstroom.”

Maar waarom voert een kindvriendelijk pretpark niet meteen een volledig rookverbod in? “De stap naar een algemeen rookverbod is voor Plopsaland De Panne nog te groot gezien het hoge aantal buitenlandse bezoekers, waar dit beleid soms nog niet van toepassing is.”

Pretpark en zwembad gesloten

Wie nog wil genieten van de pret in Plopsaland en Plopsaqua heeft nog de hele kerstvakantie de tijd. Vanaf maandag gaat het slot op zowel het pretpark, het zwembad als op het hotel en de andere logeermogelijkheden. “Het is de eerste keer dat we alles in één keer sluiten”, geeft Tijsmans nog toe. “Dat is het duidelijkste om te communiceren. Bovendien willen we onze bezoekers graag zoveel mogelijk in één keer aanbieden. Plopsaland is gesloten van 6 januari tot en met 7 februari. Het zwembad sluit eveneens maandag, maar gaat wel al op 1 februari terug open. De verschillende logeermogelijkheden heropenen op 7 februari. In die periode zetten we in op onderhoud en de voorbereiding van het nieuwe seizoen. Vanaf 8 februari start de Studio 100 Festival Grand Finale waarbij de bezoekers voor een laatste keer kunnen genieten van het Studio 100 festival met de gekende figuren die door het park paraderen. Er wordt ook geoefend voor een nieuwe Bumba Show.” (GUS)