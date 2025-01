Opvallend: West-Vlaamse jongeren slikken het meest Rilatine

In geen enkele andere provincie nemen er zoveel jongeren ADHD-medicatie als in West-Vlaanderen. Dat blijkt uit een nieuwe studie van CM Gezondheidfonds. Een verklaring voor dit regionaal verschil is er echter niet meteen. “Daar zou verder onderzoek voor nodig zijn”, klinkt het.

Volgens de meest recente studie van CM Gezondheidfonds gebruikt 3,5 procent van de West-Vlaamse jongeren een methylfenidaat, beter bekend als het geneesmiddel Rilatine dat aan ADHD-patiënten wordt voorgeschreven. De cijfers hebben betrekking op het jaar 2022 en gaan over het medicatiegebruik van alle kinderen tussen 6 en 17 jaar die aangesloten zijn bij de CM. Uit de studie blijkt dat West-Vlaanderen er sterk bovenuit steekt: in geen enkele andere provincie wordt er zoveel Rilatine geslikt door de jeugd als bij ons. Het Vlaams gemiddelde is 2,9 procent, in Wallonië zelfs maar 1,1 procent.

Psychiaters

Een verklaring voor dit regionaal verschil heeft de CM niet. “Je zou kunnen denken dat het relatieve lage aantal actieve psychiaters in West-Vlaanderen zorgt voor een hoger medicatiegebruik. Maar de gewestelijke verschillen leren ons dat er geen causaal verband is tussen die twee factoren. Om de echte verklaring te vinden, is veel grondiger onderzoek nodig”, klinkt het bij Luc Van Gorp, voorzitter CM Gezondheidfonds.

Net zoals in de rest van het land zijn het vooral jongens die dit geneesmiddel voorgeschreven krijgen. In West-Vlaanderen gaat het over 5,1 procent van alle mannelijke CM-leden tussen 6 en 17 jaar, bij de meisjes is dat slechts 1,8 procent. (PS)