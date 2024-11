Oostrozebeekse Rode Kruis-afdeling houdt weer een gezellige kaas- en wijnavond

De Oostrozebeekse Rode Kruis-afdeling is een vaste waarde in het cultureel landschap van de gemeente. Het is bovendien een onmisbare vereniging, die altijd aanwezig is bij elke gemeentelijke activiteit met enig risico. Het is bovendien een heel goed uitgeruste afdeling die er alles aan doet om zijn werk naar de jongste medische normen af te handelen. Jaarlijks worden er ook EHBO-cursussen gegeven om nieuwe leden aan te trekken wat ook aardig lukt. Koken kost echter veel geld.

“Met de kleine subsidie die we ontvangen van de gemeente kunnen we het echt niet rooien. Onze enige bron van inkomsten naast deze subsidie is de jaarlijkse stickeractie en de jaarlijkse kaarting die voor het tweede jaar op rij vervangen wordt door een kaas- en wijnavond.

De tweede kaas- en wijnavond heeft plaats op zaterdag 23 november in het OC Mandelroos vanaf 18 u. Deelnemen kost 25 euro voor volwassenen en 12 euro voor kinderen. Niemand zal met honger de tafel verlaten want het is wijn en kaas à volonté. De opbrengst van deze kaas- en wijnavond gaat integraal naar de werking van de afdeling, zoals het bekostigen van de opleidingen, de uitrusting van de ziekenwagen en de vele verplaatsingen.

“Wij doen echt ons best om de eindjes financieel aan elkaar te knopen maar gelukkig krijgen we veel steun van de Oostrozebeekse bevolking”, besluiten voorzitter Peter Desmet en pr-verantwoordelijke Kevin Beyls.

(CLY)