Omliggende gemeenten steunen aanvraag AZ Oostende om radiotherapie aan te bieden

AZ Oostende wil in de toekomst radiotherapie kunnen aanbieden en heeft nu ook aan de omliggende gemeenten gevraagd om hun steun hiervoor uit te spreken. Oostende is op vandaag immers de enige centrumstad waar kankerpatiënten geen radiotherapie kunnen krijgen. Tien gemeenten hebben al laten weten dat ze het dossier ondersteunen.

Er komt een erkenningsnummer voor radiotherapie vrij en AZ Oostende heeft een aanvraag voor de planningsvergunning ingediend. Als er een goedkeuring komt zou AZ Oostende in samenwerking met het UZ Brussel snel kunnen beschikken over geavanceerde technologie en gespecialiseerde teams. Hierdoor zouden ernstig zieke patiënten lokaal kunnen behandeld worden en worden onnodige verplaatsingen vermeden. Kankerpatiënten uit de regio moeten nu immers naar Brugge, Roeselare of Gent voor een behandeling.

“Met de komst van radiotherapie in AZ Oostende kunnen we eindelijk integrale kankerbehandeling aanbieden aan onze patiënten, wat hun zorg aanzienlijk zal verbeteren. Het is van onschatbare waarde dat patiënten in hun vertrouwde ziekenhuisomgeving alle noodzakelijke behandelingen kunnen krijgen, inclusief radiotherapie. Deze ontwikkeling zal niet alleen de reistijd en -belasting voor patiënten verminderen, maar ook zorgen voor een meer gecoördineerde en persoonlijke benadering van hun behandeling”, zei dokter An Simpelaere, voorzitter Medische raad AZ Oostende hier eerder al over.

Steun

Om hun dossier kracht bij te zetten heeft AZ Oostende aan de omliggende gemeenten gevraagd of ze de aanvraag willen steunen. “Radiotherapie zou een groot voordeel zijn voor de brede bevolking, zeker omdat we een oudere bevolking hebben. Van daaruit is de vraag gesteld aan de omliggende gemeenten of zij dit ondersteunen. Al een tiental gemeente hebben toegezegd. Het gaat om Oostende, Nieuwpoort, Gistel, De Haan, Bredene, Middelkerke, Oudenburg, Koksijde, Koekelare en Ichtegem. We wachten bij vier gemeenten nog op antwoord. Het Agentschap Zorg en Gezondheid heeft ook al bevestigd dat we zouden komen aan 500 patiënten per jaar”, laat Stafmedewerker PR & communicatie AZ Oostende Kevin Mollet weten.

Onder meer Koksijde schreef het nieuwe bestuur van Koksijde een brief naar bevoegd minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Frank Vandenbroucke. “Mensen die kanker hebben en bestraald moeten worden, moeten daarvoor vandaag naar Brugge of Gent trekken”, stelt schepen van Sociale Zaken Lore Zutter (Samen N-VA) van Koksijde vast. “Die radiotherapie kan erg intensief zijn. Bijvoorbeeld gebeurt het dat je voor een tumor wekenlang, dagen na elkaar, iedere dag een bestralingsdosis moet krijgen. Wij steunen dus vanzelfsprekend deze vraag vanuit Oostende. Kustgemeenten moeten elkaar steunen.”

Vergrijzing

“De oprichting van een lokale radiotherapiedienst in Oostende zou voor onze inwoners de reistijd en belasting van behandelingen verminderen”, vult Koksijds burgemeester Sander Loones (Samen N-VA) aan. “Er zijn heel wat essentiële diensten die onvoldoende aanwezig zijn of helemaal ontbreken. Ik denk maar aan geen moedercentrum voor dialyse en geen psychiatrisch ziekenhuis. Daartegen staat de snel toenemende vergrijzing en het hoog aandeel sociaal kwetsbare bewoners. Het ruimer zorgaanbod moet zo toegankelijk mogelijk georganiseerd worden en de vraag van AZ Oostende past daarin.”

Er zijn tenslotte nog enkele juridische aspecten die moeten uitgeklaard worden in het dossier. “We hopen dat aanbod voor patiënten hierop zal primeren. We wachten nu verder nog op andere gemeenten en zullen verder de juridische zaken opvolgen. Het is alvast een dossier waar hard aan gewerkt wordt”, zegt Mollet nog. (LB)